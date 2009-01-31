Hayatın aylık Tempo'su

Haftalık Tempo dergisi artık ayda bir çıkacak. Üstelik değişen sadece yayın aralığı değil, 22 yıllık dergi kendini yeniden tanımlıyor. İçinde yine haber var ama aynı zamanda bir yaşam rehberi. Türkiye’de kitaplarıyla çok sevilen Umberto Eco ve Alain de Botton her ay Tempo’da yazacak. Bugün piyasaya çıkan yeni ilk sayının yanında 144 sayfalık Gökyüzünden Türkiye kitabı hediye ediliyor.





Derginin bombaları



Umberto Eco, Murat Belge ve Alain de Botton...

Her ay promosyon