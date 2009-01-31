Hayatın aylık Tempo'su

Haftalık Tempo dergisi artık ayda bir çıkacak. Üstelik değişen sadece yayın aralığı değil, 22 yıllık dergi kendini yeniden tanımlıyor. İçinde yine haber var ama aynı zamanda bir yaşam rehberi. Türkiye’de kitaplarıyla çok sevilen Umberto Eco ve Alain de Botton her ay Tempo’da yazacak. Bugün piyasaya çıkan yeni ilk sayının yanında 144 sayfalık Gökyüzünden Türkiye kitabı hediye ediliyor.
Tempo'yu yıllarca haftalık haber dergisi olarak bildik ve okuduk. 22 yıl sonra dergi yeni bir formata büründü. Yayın Yönetmeni Çınar Oskay ( 32 ), yeni Tempo'yu şöyle anımlıyor : "Tempo kendi kulvarını yaratacak. Elbetteki haber de vereceğiz ama içeriğimizi sıcak haber üzerine kurmuyoruz. Tempo artık hem haber dergisi hem yaşam rehberi."
Medya araçlarının çeşitlendiği, internet ve cep telefonu yardımıyla iletişimin hızlandığı bir ortamda haftalık habere duyulan ilginin artık bittiğini belirtiyor Oskay. Ama Tempo'nun güçlü bir marka olduğunu da hatırlatıyor: "22 yıllık, köklü gazetecilik geleneği olan bir dergiyiz. Bunu sahipleniyor, üzerinde yükseliyoruz. 12 Eylül sonrasında ve Turgut Özal'lı liberalleşme döneminde Tempo dergisi kendisine bir saha yarattı, çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Cinselliği, aile ilişkilerini, devleti, daha önce tartışılmamış konulan korkusuz bir şekilde tartıştı. Bu bakış uzun süre halktan talep de gördü, ama artık bitti. Daha kaliteli, daha doyurucu bir dergi olduk.
"Yükselen yeni dergicilik türleri var: Atçılık, tenis, bahçe, dikiş gibi özel ilgi alanlarına yönelik dergiler . Buna karşılık genel merak dergilerinin de iyi yapıldığında çok başarılı olduğunu düşünüyor Çınar Oskay: "Türkiye'de böyle bir dergi yok. Biz şimdi onu yapıyoruz. Her konuda en önemli aktörlerden bire bir yazılar almaya veya onlarla konuşmaya çalışıyoruz. "Yeni Tempo ' da bu ay Gazze konusuna değinilirken , Filistinli başmüzakereci Saeb Erekat imzalı bir yazıya yer verilmiş. Türkiye ' den de Cengiz Çandar , Filistin Kurtuluş Örgütü ' nün dönüşümünü anlatan bir makale kaleme almış.
Derginin bombaları
Umberto Eco, Murat Belge ve Alain de Botton...
Derginin birkaç bombası var. Bunlardan ilki, ünlü düşünür Umberto Eco. Her ay bir yazı yazacak, ilk yazının konusu antisemitizm. İkinci bomba, dünyanın en popüler filozoflarından Alain de Botton. Botton, Sevgililer Günü' nü de düşenerek Stendhal Usulü Aşk başlıklı bir yazı yazmış. Türkiye'de Four Seasons Otel'in Executive Chief ' i olarak tanınan Caılo Bernardini, dergiye gurme yazarlığı yapacak. Murat Belge de Tempo'da. İlk yazısı rakı analizi üzerine. Mizah sayfalarım Aziz Kedi yapıyor. Bu sayıda, Behnan Shabbir çizgisiyle hayli güldürecek olan Melih Gökçek Örümcek Adam'a karşı temasını yaratmışlar. Ayrıca Bülent Çelik ' in çizimlerini de bulacaksınız. Sezen Aksu röportajının konusu Uzay Heparı. Sabahın kara kutusu olarak takdim edilen Ergun Babahan, röportaj yapılan bir diğer isim.
Her ay promosyon
Peki derginin okuyucusu kim olacak? Çınar Oskay, hedef kitlelerini şöyle tarif ediyor: "Dünyayı takip eden , yabancı dergileri, gazeteleri okuyan, yılda 23 kez yurtdışına gitme fırsatı bulan , edebiyatta batıyı takip eden , uluslararası konferanslara katılan bir kitle . Açıkçası biz daha önce bu insanların biraz gerisinde kalıyorduk. Artık Tempo Türkiye ' deki bu boşluğu dolduracak. " Her ayın başında raflarda yer alacak Tempo dergisi 160 sayfa ve 6 YTL . İlk sayıda Orhan ve Fatma Durgut ' un çektiği fotoğrafların yer aldığı 144 sayfalık Gökyüzünden Türkiye kitabı hediye ediliyor. Derginin her ay böyle büyük promosyonları olacak.