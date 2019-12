'Hayatım'ın şampiyonluk serüveni

T24

Atın sahiplerinden Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006 yılında arkadaşı Fethi Doğan ile ortak bir at almaya karar verdiklerini belirterek, bütçelerine uygun at almak için Karacabey Tarım İşletmesindeki ihalelere katıldıklarını söyledi.At almak için ayırdıkları paranın az olduğunu, bu yüzden katıldıkları ihaleleri kaybettiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:''Bizim toplam 6-7 bin liramız vardı. O paraya soylu at bulmak neredeyse imkansızdı. İhalelere katılıyorduk ama rakamlar o kadar yükseliyordu ki bizim o rakamları vermemiz mümkün değildi. İhalelerin bizde kalmaması üzerine moralimiz bozuldu. At sahip olma umudumuz azalmaya başlamıştı ki babası 'Şövalye' annesi ise '112 Zehra' olan 'Hayatım' isimli Arap atının uygun fiyata satılacağını duyduk. İhaleye girdiğimizde atın soylu olmamasından olacak ki katılım azdı. At bütçemize uygundu fakat hem dişiydi hem de soylu değildi. Kendi aramızda bir durum değerlendirmesi yapıp, 'şansa kadere, en kötü ihtimalle kısrak olarak besleriz' diyerek satın almaya karar verdik.''İhalenin kendilerinde kaldığını ve ''Hayatım'' isimli yarış atını 6 bin liraya satın aldıklarını ifade eden Çelik, daha sonra çevrelerinden atla ilgili olumsuz eleştiriler almaya başladıklarını, atın soylu olmadığı için yarışlarda başarılı olamayacağının kendilerine sık sık söylendiğini aktardı.Zamanla ''Hayatım'' ile ilgili olumsuz düşüncelerden etkinmeye başladıklarını ve bir ara atı satmayı dahi düşündüklerini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:'Satmak istesek de alıcısı olup olmayacağından emin değildik. Bu yüzden beslemeye devam ettik. Aradan zaman geçtikçe at büyümeye ve güç toplamaya başladı. Büyük atlar karşısında yenilip ezilmesin diye belli bir süre yarışlara yazdırmadık. 2,5 yaşına gelince artık koşması gerektiğini düşünüp ilk yarışına yazdırdık. 800 metre çim pistteki o yarışta 6'ncı oldu. Aradan bir ay geçtikten sonra yine çim pist 800 metrede koşmak üzere ikinci yarışına yazdırdık. O yarışta ise 5'inci oldu. İkinci kez yarışmasına rağmen çok gerilerde yarışı bitirmemesi başarılı bir at olacağına dair o zaman bize umut verdi.''Çelik, ''Hayatım''ın dişi olmasına rağmen yarışlarda birçok erkek atı geride bırakarak da ilgi uyandırdığını belirterek, şu bilgileri verdi:''At bize ışık verdikçe onunla daha çok ilgilenmeye başladık. İkinci yarışının üzerinden 10 gün geçince üçüncü yarışına yazdırdık. 1200 metre kum pisteki o yarışta ilk birinciliğini kazanarak tam anlamıyla dikkatleri üzerine topladı. Sonraları katıldığı birçok yarışta yine birincilikler elde etti. Tabi bunlardan en önemlisi geçen yıl Ankara'daki, Anadolu Tarım İşletmesi Koşusu'ydu. O koşuda 'Hayatım' yarışın en büyük favorisi Kafkaslı'yı geride bıraktı ve herkesçe tanınarak şampiyon atlar arasındaki yerini aldı.''''Hayatım''ın Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı Arap kısrağı olduğunu öne süren Çelik, ''Hayatım' şimdiye kadar koştuğu 45 yarışın 19'unda birinci oldu. Tüm tabelaları ile 2 milyon liradan fazla kazandırdı. Onun bu başarısı annesi '112 Zehra'nın sonradan doğan yavrularının da fiyatını arttırdı. O anneden olan yavrular 150 ile 200 bin liraya satılmaya başladı. Biz bu atın başarısı için çok bir şey yapmadık. İtiraf edeyim ki bu kadar başarılı olacağını biz de beklemiyorduk. Bu biraz şans, biraz Allah vergisi'' diye konuştu.