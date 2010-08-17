T24 - Askerliğini tamamlayan bir İsrailli kadın askerin Facebook'ta gözleri ve elleri bağlı Filistinlilerle bulunan pozlarını paylaşması tartışma yarattı. İsrailli kadın asker, fotoğraf albümüne "hayatımın en güzel anları" ismini verirken, İsrail ordusu davranışı, "çirkin ve hissiz" olarak niteledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, geçtiğimiz yıl İsrail ordusunda askerlik görevini tamamlayan bir kadın askerin siteye koyduğu bu fotoğraflar ile sarsılıyor.

Eden Abergil adlı Asdod'lu kadın asker, gözleri ve elleri bağlı Filistinli tutuklularla çektirdiği fotoğrafları Facebook'a yükledi.

Abergil, siteye yüklediği fotoğraf albümüne, "IDF (İsrail savunma güçleri) - hayatımın en güzel anları" ismini vermesi tepkilere neden oldu.

Tepki çeken fotoğraflar Facebook'tan hemen kaldırıldı ancak birçok internet sitesinde çoktan yayınlanmıştı.

İsrailli Eden Abergil'in bu fotoğrafları, Irak'taki Ebu Garib Hapishanesi'nde yaşananları hatırlattı.

O fotoğraflarda da, Amerikalı bir kadın asker, başına çuval geçirilen, elleri bağlı ve çıplak Iraklı tutuklularla bulunuyordu.

Fotoğraflar tüm dünyada büyük tepki çekmişti. Fotoğraflardan sorumlu birçok asker açığa alınmıştı.

