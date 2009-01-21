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Yaşam

'Hayatımı bu kirli kadın oynamasın'

Keşmir'de "İnancın Kızları" örgütünün lideri, sinemada kendisini seksi Bollywood yıldızının canlandırmasına karşı

21 Ocak 2009 02:00

Keşmir'de "İnancın Kızları" örgütünün lideri, sinemada kendisini seksi Bollywood yıldızının canlandıracağını öğrenince itiraz etti...

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir bölgesinin Pakistan'a dahil olmasını savunan cihat yanlısı "İnancın Kızları" isimli örgütün lideri Asiye Andrabi, hayatının filme aktarılacağını öğrenince büyük tepki gösterdi. Andrabi, Keşmir'de ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan militanları anlatan Bollywood filminde kendisini, Asya'nın en seksi kadınları arasında gösterilen Bipasha Basu'nun canlandıracağını öğrenince isyan etti.
Kadının yerinin mutfak, görevinin yemek yapmak olduğunu savunan Andrabi, çekimler Keşmir'de yapılırsa örgütünün sert cevap vereceği tehdidinde bulunarak "Böyle kirli bir kadın beni canlandıramaz. Zaten benden bir tane var. Başkasının beni canlandırmasını istemiyorum" dedi.

'Hayatım tehlikede'

Seksi aktris Basu ise "Hayatım tehlikede. Ölüm tehditleri alıyorum" diyerek ekstra güvenlik talebinde bulundu. Bunun üzerine yapımcılar "İnancın Kızları" örgütünün lideri Andrabi'yi Basu'nun canlandırmayacağını açıkladı.

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