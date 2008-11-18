Hayatım bir hapishane

İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre şarkıcı, hayatının bir hapishane gibi olduğunu, depresif günlerin ardından adapte olmakta güçlük çektiğini söyledi.Artık hayatını kontrolü aldığını da belirten Spears, "Gerçekten çok mutlu ve çok mutsuz günlerim oldu. Hapse girdiğinizde zamanın geçeceğini ve oradan çıkacağınızı bilirsiniz ya, bu da öyle bir şey değildi işte. Bitmeyen günler, geceler yaşadım" açıklamasında bulundu.Profesyonel müzik hayatına da yeni bir albümle geri dönen Spears, klip çalışmaları için kolları sıvadığını belirtti."Eğer işinizde yanlış bir şey yaparsanız, hareket edebilirsiniz, ilerleyebilirsiniz. Fakat benimki farklıydı. Bunun cezasını çok çektim, hala daha çekiyorum. Zaman çok eskitti beni""Hiçbir zaman 'hayatın mahkumları'ndan biri olmak istemedim. Her zaman özgür olmak istiyorum"Güzel şarkıcı, hayattan aldığı dersler için de "Yeterince ders aldım, yeterince!" dedi.Son albümü 'Circus'un kapak fotoğrafları için kamera karşısına geçen Spears'in fotoğrafları yine bir seri photoshop işleminden geçmişe benziyor. Öyle ki Spears'in günlük hayatındaki görünümünden bir hayli uzak yeni profili, 'İyileştim' mesajını tam anlamıyla veriyor.Geçtiğimiz günlerde 27. yaşgününü de kutlayan yıldız, eski popülaritesini kazanmak için usanmadan çalışıp durduğunu ve sahne performanslarına da önem verdiğini dile getirdi.