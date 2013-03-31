Hayati Yazıcı'dan bankalara eleştiri

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankaların aldıkları ücretleri eleştirerek, "Taradık, bankalar eskiden 30 kalem masraf çıkarıyorlardı. Şimdi 60 kaleme çıkmış. Bozuk para sayma masrafı bile alıyorlar” dedi.

Yazıcı, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin bankalara yönelik şikayetlerini değerlendirerek, ortayol bulmaya çalıştıklarını söyledi. Yazıcı, kendisinin de titiz bir tüketici olduğunu belirterek, “İki hafta önce kol düğmesi aldım kırıldı. Şimdi götürüp bunu iade edeceğim, iade almazlarla hakkımı ararım. Bizim hanım da bu konularda çok titiz” dedi.

Yazıcı şunları söyledi:



Alışveriş kartları aidatsız



“Biz herkese bilinçli tüketici, basiretli tacir ilkesini öneriyoruz. Bankalar verdikleri hizmet karşılığı elbette ücret alacaklar ama bu makul olmalı. En çok şikayet edilen şey, kredi kartlarından alınan yıllık aidatlar. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. İşlevi sadece alışveriş olan kredi kartlarından bu ücretin alınmaması yönünde. Daha fazla işlevi olanlardan alınması gibi bir formül. Rekabet Kurumunun da bankaların ücretler konusunda önlem alması lazım. Mesela bir GSM firması düşünün ki, 25 milyon abonesi var ve siz fark etmeden her ay faturanıza bir lira alsalar, bu ayda 25 milyon lira eden müthiş bir gelir olur. Yani bu tip alanlar, vicdansızlığa müsait alanlar."