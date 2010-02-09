Hayati Yazıcı işçilerden özür diledi

T24- Tekel işçileriyle aralarına PKK'nın girdiğini söyleyen Bakan Hayati Yazcı, yanlış anlaşıldığını savundu. İşçilerden özür dileyen Yazıcı, "Ama onlara kullanıyorlar" dedi.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ''Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı'' öncesinde gazetecilerin Tekel işçileriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Eylem yapan Tekel işçilerinin sayısının 8 bin 500 kadar olduğunu söyleyen Yazıcı, "Tekel işçilerinin başvurmaları için 1 aylık süre var. Şu ana kadar 500'ü aşkın başvuru var. 350 tanesinin yerleştirmesi yapıldı. Diğer başvuranların yerleştirmelerini de Perşembe günü yapacağız'' dedi.