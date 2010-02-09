Hayati Yazıcı işçilerden özür diledi

T24- Tekel işçileriyle aralarına PKK'nın girdiğini söyleyen Bakan Hayati Yazcı, yanlış anlaşıldığını savundu. İşçilerden özür dileyen Yazıcı, "Ama onlara kullanıyorlar" dedi.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ''Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı'' öncesinde gazetecilerin Tekel işçileriyle ilgili sorularını yanıtladı.
''Tekel işçilerinin eyleminde PKK'nın parmağı olduğunu ve işin şeytani olduğunu söylediniz, bu konuyu açar mısınız?'' sorusuna karşılık, şunları kaydetti: ''Tekel işçilerine ilişkin, onların sürdürdüğü greve ilişkin bir değerlendirme yaptım. Demek ki Türkiye'de ne varsa, ne tür fraksiyonlar varsa bunlar Tekel işçilerinin eylemine müdahiller ya da müdahil olmak istiyorlar.
Bunun içerisinde Türkiye'de PKK'da varsa vardır. Yoksa ben orada hiçbir şekilde Tekel işçilerin PKK'lı olduğu, PKK'lı olabileceklerine ilişkin bir sözüm olamaz. Ama öyle anlaşılmışsa onların hepsinden özür dilerim. Tekel işçilerine benim böyle bir şey söylemem mümkün değil.
Ama Türkiye'de iktidara, güvenliğe, birliğe ve düzenliğe karşı olanlar bunu kurcalıyorlar. Tekel işçilerini de kullanıyorlar. Tekel işçileri bir hak arama peşinde. Ama başkaları, başka şey arama peşinde. Ben bunu ifade etmeye çalıştım.''
Eylem yapan Tekel işçilerinin sayısının 8 bin 500 kadar olduğunu söyleyen Yazıcı, "Tekel işçilerinin başvurmaları için 1 aylık süre var. Şu ana kadar 500'ü aşkın başvuru var. 350 tanesinin yerleştirmesi yapıldı. Diğer başvuranların yerleştirmelerini de Perşembe günü yapacağız'' dedi.