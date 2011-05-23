-HAYATİ YAZICI: "ÖZÜR DİLEMEYİNCE DAVA AÇTIM" İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, kendisi adına ÖSYM'ye elektronik posta yollandığı iddiasına ilişkin olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden özür dilemesini beklediğini belirterek, ''Onu da demedi, sürdürünce, tazminat davası açtım'' dedi. Yazıcı, Perakende Sektörü Eylem Planı çerçevesinde, antrepoların lojistik dağıtım merkezleri olarak kullanılmasını sağlayacak projenin ayrıntılarının açıklandığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Hükümetin görevde olan bakanları koro halinde bana saldırıyor'' sözlerinin anımsatılması üzerine Yazıcı, bunun mantığı, nezaketle bağdaşır tarafı olmadığını söyledi. Yazıcı, şunları kaydetti: ''O halde saldıracak iş yapma, doğru şeyler söyle... Yanlış şeyler söylersen, o yanlış şeylerin öznesi durumuna getirdiğin insanlar cevap verecek. Cevap vermek saldırı değil. Benimle ilgili yaşanan süreci biliyorsunuz. Birisi bir mail gönderiyor, bir ülkede ortalama akla sahip bir insan bilir ki öğrenciler ÖSYM vasıtası ile yarışa giriyor ve ondan aldığı puan düzeniyle bir yere yerleştiriliyor. O puan düzenini hiç kimsenin değiştirmesi mümkün değil. Bunların kaydı var. Birisinin böyle bir talepte bulunması için bir defa aklen malul olması lazım. O mailde bu içerik ve talep var, bunu gördüğü zaman bu kağıdı kenara atması gerekirdi, atmadı bunu siyasi argüman olarak kullandı. 'Üzülüyorum' dediğimde bunun için üzülüyorum, bir ana muhalefet partisinin genel başkanı bu tür konularda daha ciddi olması lazım. Bu çok büyük bir projeymiş gibi, önemli bir açık yakalamış gibi bunu taksitlere böldü, bir gün bir cümle söyledi, ertesi gün başka bir cümle söyledi ve daha sonra 'bunda bir bakan var' dedi ve el altından da basına benim ismimi verdiler. Ben de çıktım hukukumu korudum. Hukukumu korurken de çok özenli davrandım, çok farklı şeyler söyleyebilirdim, söylemedim.'' -''BENİM İŞİM VAR, GÜCÜM VAR''- Kılıçdaroğlu'nun ''Niye ben söyledikten sonra açıkladı?'' sözlerini de anımsatan Yazıcı, ''Benim işim var, gücüm var. Ben ülke yönetimi ile meşgulüm. Bana bilgi ulaştığı gün, ayın 10'unda avukatıma talimat verdim, suç duyurusu yaptırdım, ertesi gün devam edince basın açıklaması yaptım, bekledim ki özür beyan etsin, etmedi, daha sonra Başbakanımızla polemiğe girdi, dedi ki 'o bakan kendisi açıkladı', de ki 'ben yanılgıya düştüm'... onu da demedi, sürdürünce, ben tazminat davası açtım. Şimdi yargıda, değerlendirmesini yargı yapacak'' dedi. Yazıcı, bir gazetecinin, ''Sizin isminizin kullanılarak mail gönderilmesiyle ilgili şahıs şu an tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son gelişme nedir?'' sorusuna karşılık da, ''Bilmiyorum, ben şikayet konusunu yapmışım, süreç devam ediyor. Benim bildiğim kadarıyla 3 kişinin ismi üzerinde duruluyormuş, birisini izlediler'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, bu olup bitenleri şu anda devam eden diğer kasetlerle irtibatlandırılarak, ''Burada fail bulundu, diğerinin niye bulunmuyor?'' denebileceğini de ifade ederek, kendisiyle ilgili olanın yurt içinde yapıldığını, iletişimde görevli emniyetin bunu temin edip bulduğunu belirtti.