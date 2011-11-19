Hayatı olmayan hayatlar





Çağnur Öztürk - T24





'Saç örgülü ve gelinliğinin duvağı kaldırılmış gözyaşlarıyla bir genç kızın sözlerinin yer aldığı tanıtım filmi her şeyi açıklıyordu; 'Benim adım hayat ve 15 yaşındayım. Kocam 70 yaşında. Üzerimdeki gelinliğim değil benim kefenimdir'



Mahsun Kırmızıgül’ün bu tanıtım filminden sonra pek de sürpriz bırakmayan dizisi "Hayat Devam Ediyor" başladı. Tanıtımı ilk izlediğimde ah keşke hiç monolog olmasaydı, ses olmadan da görüntüyle anlatılabilirdi diye düşünmüştüm.



Dizide çocuk gelin Hayat’ın hikayesi anlatılıyor. Dizinin adı ve karakterin adının Hayat olmasından ötürü hemen aklıma Reha Erdem’in çok beğendiğim filmi "Hayat Var" ve ana karakteri Hayat geldi aklıma. Filmdeki Hayat, aslında bir hayatı olmayan cinsel istismara, sevgisizliğe maruz kalan bir Hayat’tı. Dizideki Hayat da dizinin ana karakteri ve o da kendi hayatına sahip olamayan bir karakter. Benzer yönleri çok…



Dizi yayınında en çok dikkat çeken ise bitene kadar hiç reklama girilmemesi oldu. Yeni başlayan bir diziden izleyiciyi kaybetmemek için güzel stratejidir.



Castı çok başarılı buldum, sinemada beğenmediğim Kırmızıgül’ün rejisini de beğendim dizide.



Senaryo klasik tabii ki. Anlaşılan Mahsun’un dizi ve filmleri bu konular ekseninde ilerleyecek. Ancak en azından filmlerinde yaptığı o temayı da koyayım bu temayı da koyayım yanlışı yok, ana bir tema etrafında geçiyor hikaye. Müzikleri çok başarılı buldum.



Ekranın yeni fenomen kötüsü ise oyunculuğuyla hayran bırakan, Uçurtmayı Vurmasınlar ile bende iz bırakan Rozet Hubeş’in canlandırdığı Kudret karakteri olacaktır.



New York Times, diziyi konu etti. 15 yaşındaki kızın 70 yaşında bir adamla evlendirildiği ve bu tür evliliklerin Anadolu'da yaygın olduğunu, tecavüz ve şiddetin Türk dizilerinde popüler bir konu olduğunu belirterek, "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisine de dikkat çekti.



Dizide şimdiden dikkat çekici replikler yer aldı: Bir şeye malik olmak demek, ona layık olmak demek değildir. Yanlış olan sen değilsin yanlış olan bu düzen gibi.



Dizilerimizde bu konular işleniyor ama ben artık somut çözüm önerileri duymak istiyorum.



Mahsun Kırmızıgül’ün de bu konudaki hem dizide hem gerçekte çözüm önerilerini görmek istiyorum durum tespitlerinden ziyade. Bu yanlışların nasıl düzeleceğini yani.



