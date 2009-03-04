'Hayatı kot taşlarken 24'ünde bitti'

Ruhat Yıldırak, Türkiye’nin tespit edilebilen 39. silikozis kurbanı oldu. Amcasının oğlu da ölümle pençeleşirken köyünde onlarca hasta var.



Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, beş yıl öncesine kadar geçimini ‘kot taşlama işçiliğinden’ sağlayan Karlıovalı bir işçi daha öldü. İki yıldır yatalak halde tedavi gören 24 yaşındaki Ruhat Yıldırak, Taşlıçay köyünün beşinci, tüm ülkenin tespit edilebilen 39. silikozis kurbanı oldu. Yıldırak’ın aynı işi yapan amcasının oğlu da ölüm sınırında...



Kot Taşlama İşçileri Dayanışma Komitesi’nden Abdülhalim Demir’in verdiği bilgiye göre köylüsü Ruhat Yıldırak, Bingöl Karlıovalı çoğu genç gibi erken yaşta kot taşlama işine başladı. Mahmutbey’deki iki atölyede çalıştı. Dört yıl önce askere gitti. Askerliğinin bitimine doğru ‘silikozis’ hastası olduğunu öğrendi. İki yıldır yatalak halde oksijen tüpüne bağlı yaşıyordu. 28 Şubat’ta tedavi gördüğü Erzurum Araştırma Hastanesi’nde öldü.



Yıldırak, kendisi de bir silikozis hastası olan Abdülhalim Demir’in köylüsü. Demir, köyü Taşlıçay’da beş işçinin bu hastalıktan öldüğünü söylüyor. Demir’e göre, köylerinde 300’e yakın, komşu Toklular’da 65, Bahçeköy’de 20, Karlıova merkezdeyse 20’ye yakın işçi silikozise yakalanmış. Yıldırak’ın amcasının oğlu olan İdris Oral da şu an Erzurum Araştırma Hastanesi’nde ölüm sınırında... Kendisi ve iki kardeşinin de ağır hasta olduğunu anlatan Demir, “Hiçbirimiz kurtulamayacağız”?diyor.



Yıldırak, son üç ayda, akciğerleri harap eden ve kesin tedavisi bulunmayan silikozis hastalığı nedeniyle ölen dördüncü işçi. Ülke genelinde, bu hastalıktan öldüğü tespit edilen işçi sayısı ise 39 oldu. Komiteden yapılan açıklamada, kot işçilerinin teker teker öldüğü belirtilerek, şöyle denildi:



“Peki hükümet ne bekliyor? Tüm kot işçilerinin ölmesini mi? Kot kumlarken silikozis hastası olan 5 bin hasta var. Hasta arkadaşlarımızın tespiti için tüm illerde sağlık birimleri belirlensin. Sorumlular yargıya teslim edilsin.”



Sanatçılardan destek



Sanatçılar kot işçileri için 11 Mart’ta Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde ‘Sesimiz Nefesiniz’ adlı bir gece düzenliyor. Geceye Arif Sağ, Cahit Berkay, Yasemin Göksu, Mor ve Ötesi, Kardeş Türküler, Anadolu Ateşi, Zeynep Tanbay, İclal Aydın ve ‘Elvada Rumeli’ dizisi oyuncuları katılıyor.





