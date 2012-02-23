T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hayatı boyunca pizzadan başka bir şey yemedi

Londra’nın Notting Hill bölgesinde yaşayan Claire Simmons isimli genç kadın, 31 yıldır domates soslu ve peynirli pizza dışında ağzına bir şey sürmemiş.

23 Şubat 2012 11:37

 

T24 - İngiltere’de 33 yaşında bir kadın 1981’den bu yana pizzadan başka bir şey yemiyor. Doktorlar genç kadını bu yüzden hayatının tehlikede olduğu konusunda uyardı.

Londra’nın Notting Hill bölgesinde yaşayan Claire Simmons isimli genç kadın, 31 yıldır domates soslu ve peynirli pizza dışında ağzına bir şey sürmemiş.
 
Simmons, başka bir yiyeceği ağzına attığı anda öğürmeye ve titremeye başlıyor.
 
Ancak doktorlar Simmons’ı “seçici yeme bozukluğu” adı verilen bu durumla ilgili uyardı. Zira bu kadar çok pizza tüketmek, ileri yaşlarda felç ve kalp krizi gibi riskleri beraberinde getiriyor.
 
Simmons’ın hikayesi, geçtiğimiz günlerde yine İngiltere’de yaşayan ve hayatı boyunca kızarmış tavuk parçaları dışında bir şey yemeyen 17 yaşındaki Stacey Irvine’la ilgili haberlerin ardından ortaya çıktı.
 
 

'Sebze meyveden korkuyorum'

 

Simmons, Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, “Spor yapıyorum ve bol bol su içiyorum. Sağlığımı böyle koruyorum. Ancak doktorum vitamin ve mineral eksikliği dolayısıyla gelecekte çok fazla sorun yaşayabileceğimi söylüyor. Felç ya da kalp krizine bile yol açabilirmiş” dedi.
 
Uzmanlar, sağlıklı olmak için çeşitli gıdalarla beslenilmesini, günde beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.
 
Ancak Simmons, “Ben, sebze ve meyveden korkuyorum. İnsanlar şımarıklık yaptığımı söyledikleri zaman çok sinirleniyorum. Bu gerçek bir hastalık” diye konuştu.

 

 

ETİKETLER

Pizzaİngiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24