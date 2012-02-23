Hayatı boyunca pizzadan başka bir şey yemedi

T24 - İngiltere’de 33 yaşında bir kadın 1981’den bu yana pizzadan başka bir şey yemiyor. Doktorlar genç kadını bu yüzden hayatının tehlikede olduğu konusunda uyardı.

Londra’nın Notting Hill bölgesinde yaşayan Claire Simmons isimli genç kadın, 31 yıldır domates soslu ve peynirli pizza dışında ağzına bir şey sürmemiş.



Simmons, başka bir yiyeceği ağzına attığı anda öğürmeye ve titremeye başlıyor.



Ancak doktorlar Simmons’ı “seçici yeme bozukluğu” adı verilen bu durumla ilgili uyardı. Zira bu kadar çok pizza tüketmek, ileri yaşlarda felç ve kalp krizi gibi riskleri beraberinde getiriyor.



Simmons’ın hikayesi, geçtiğimiz günlerde yine İngiltere’de yaşayan ve hayatı boyunca kızarmış tavuk parçaları dışında bir şey yemeyen 17 yaşındaki Stacey Irvine’la ilgili haberlerin ardından ortaya çıktı.





'Sebze meyveden korkuyorum'

Simmons, Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, “Spor yapıyorum ve bol bol su içiyorum. Sağlığımı böyle koruyorum. Ancak doktorum vitamin ve mineral eksikliği dolayısıyla gelecekte çok fazla sorun yaşayabileceğimi söylüyor. Felç ya da kalp krizine bile yol açabilirmiş” dedi.



Uzmanlar, sağlıklı olmak için çeşitli gıdalarla beslenilmesini, günde beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.



Ancak Simmons, “Ben, sebze ve meyveden korkuyorum. İnsanlar şımarıklık yaptığımı söyledikleri zaman çok sinirleniyorum. Bu gerçek bir hastalık” diye konuştu.