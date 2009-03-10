'Hayati bir noktadayız'

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lincoln, UEFA Kupası’nda Hamburg ile yapacakları maçla ilgili olarak, kupada hayati bir noktada bulunduklarını söyledi.



İSTANBUL - Lincoln, Galatasaray’ın UEFA Kupası’nda Hamburg ile yapacağı maçla ilgili kişisel internet sitesinde açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Lincoln, UEFA Kupası'nda Hamburg ile yapılacak maçla ilgili olarak, ''Benfica, Hertha Berlin ve Bourdeaux'yu yenerek,gücümüzü gösterdik. Aynı ciddiyet ve kararlılığı sürdürürsek, diğer güçlü rakipleri de geçeriz'' dedi.



Lincoln, UEFA Kupası 4. tur ilk maçında 12 Mart Perşembe günü deplasmanda Hamburg ile yapılacak maça ilişkin, kişisel internet sitesinde değerlendirmede bulundu. Hamburg maçının kolay olmayacağını belirten Brezilyalı futbolcu, UEFA Kupası'nda hayati bir noktada bulunduklarını ifade etti.



Sarı-kırmızılı takımın, Benfica, Hertha Berlin ve Bourdeaux gibi takımları yenerek, gücünü gösterdiğini kaydeden Lincoln, aynı ciddiyet ve kararlılığı sürdürdükleri takdirde, diğer güçlü rakipleri de geçebileceklerini bildirdi.