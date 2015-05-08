'Hayata Dönüş'te MİT'in görevi 'örgüt üyeleri'nin fotoğraflarını asker ve polise vermekmiş!

32 cana malolan ‘Hayata Dönüş’ operasyonu davasına gönderilen ‘Tufan Planı’na göre operasyondan önce MİT’ten ‘örgüt üyelerinin fotoğraf albümlerinin hazırlanması’ istendi

19 Aralık 2000’deki Hayata Dönüş operasyonuna ilişkin Tufan Planı’nın ekleri, birliklerin görev yerleri ve müdahale hazırlığının ayrıntıları, 15 yıl sonra ortaya çıkmaya devam ediyor. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman imzalı “Cezaevleri Müdahale Harekât Emri’nde, operasyonun İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. MİT’in görevi de ‘başta liderler olmak üzere örgüt üyelerinin fotoğraf albümlerini hazırlayarak G gününden (operasyon günü) önce İl Jandarma Komutanları’na ve İl Emniyet Müdürlerine teslim etme’ olarak belirlenmiş.

MİT’in görevi

Yazıda, 44 cezaevinde açlık grevi, 17 cezaevinde ölüm orucu eylemi yapan tutuklu ve hükümlüler “karşı güç” olarak nitelendirildi. Marksist- Leninist ideolojiye mensup tutuklu ve hükümlülerin, cezaevlerinde Malta adı verilen koridor ve koğuşlara hâkim oldukları, görevlilerin kontrollerini ellerinde bulundurdukları ifade edilen yazıda, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın 12 Aralık 2000’den itibaren, İstanbul Jandarma Bölge Komutanlığı’nın kontrolüne verildiği belirtildi. Yazının “vazife” başlığı altında ise İçişleri Bakanlığı’nın, Jandarma Genel Komutanlığı birlikleriyle, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Bayrampaşa, Ümraniye, Bursa, Çanakkale, Bartın, Çankırı, Aydın,Ceyhan ve Malatya cezaevlerinde müdahale edeceği ifade edildi.

Planın 3 aşamada gerçekleştirileceği, ilk aşamada iki gün önce birliklerin görev yerine intikalinin, koordine ve hazırlığın yapılacağı ifade edilerek, şöyle devam edildi: “İcra edilecek faaliyetlerin koordinesi tüm birlik komutanlarının katılımı ile cezaevleri maketi üzerinde yapılacak. Birlikler G gününe kadar (operasyon günü) eğitimlerini tamamlayacak. İkinci aşama müdahale, üçüncü aşama ise operasyonun bitirilmesi ve dönüş gerçekleştirilecek.”

MİT’le ilgili bölümde ise şu ifadeler yer aldı: “Müdahalede eşzamanlı olarak Emniyet Müdürlüğü ile koordine edilerek, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak üzere, cezaevleri dışında ancak cezaevleri ile bağlantıları olan yasadışı örgütlere müzahir kişi, dernek ve kuruluşların tespit edilmesini sağlayacaktır.”

İstanbul’da 3 tabur

MİT’in ayrıca başta liderler olmak üzere örgüt üyelerinin fotoğraf albümlerini hazırlayarak G gününde önce İl jandarma komutanlarına ve il emniyet müdürlerine teslim etme ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde G gününden önce açılacak kriz merkezinde görev yapmak üzere yetkili personeli hazır bulundurma görevleri de sıralandı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın 3 tabur olarak Bayrampaşa, Ümraniye ve Gebze cezaevlerine müdahale ederek devlet otoritesini tesis ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlayacağı belirtildi. Müdahale edecek jandarma birliklerinin il emniyet müdürlüklerinden karşılanamayan ilave müdahale özel malzeme ve teçhizatının karşılanması için gerekli tedbiri Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanlığı’nın alacağı belirtildi. Komuta kademesinde İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi’nde bir generalin görevlendirileceği, İstanbul’daki operasyonun komutanının ise İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş olduğu ifade edildi.