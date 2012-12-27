'Hayata Dönüş' savcısına dava açılabilecek

Mahkeme, 'Hayata Dönüş Operasyonu' savcısısının görevini gerektiği gibi yapmadığına karar verdi. Soruşturmayla ilgili açıklanan gerekçeli karara göre, savcıya 'görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılabilecek deliller mevcut.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Bayrampaşa Cezaevi'ndeki ''Hayata Dönüş Operasyonu'' soruşturmasını yürüten savcı Ali İhsan Demirel hakkında ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan kamu davası açılması için yeterli delilin mevcut bulunduğuna karar verdi. Son soruşturma, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce yürütülecek.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi'nin konuyla ilgili bir karar verdiği belirtildi.

HSYK 2. Dairesi'nin kararında, eski Eyüp ve halen İstanbul Cumhuriyet Savcısı olan Ali İhsan Demirel'in, 19-22 Aralık 2000 tarihleri arasında Bayrampaşa Cezaevi'nde gerçekleştirilen ''Hayata Dönüş'' operasyonu hakkında başlatılan soruşturmanın evrakında, görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısı uyandırdığı aktarıldı.

Kararda, Demirel'in, soruşturmanın devam ettiği bir yılı aşkın sürede operasyona katılan askeri personelin kimlik bilgilerinin tespiti hususunda ilgili makamlara yazılan müzekkerelere cevap vermeyen, olumsuz cevap bildiren, istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen sorumlular hakkında herhangi bir yasal takibat başlatmadığı anlatıldı.



Soruşturmayı uzattı



Savcı Demirel'in, Bayrampaşa Cezaevi Müdahale Planı'nı bu süreçte temin edemeyerek soruşturmanın uzamasına sebebiyet verdiği, bir kısım kamu personelini koruyucu tarzda hareket ettiği, operasyonda görev alan asker kişilerden hiçbirinin savunma veya beyanını bizzat tespit etmediği bildirildi.

Kararda, operasyonda görev alan bir kısım kamu görevlisinin ise ön soruşturma aşamasında dahi savunması veya beyanlarına başvurulmadığı halde dinlenilmeleri konusunda bir çaba göstermeyen Demirel'in, bu şekilde etkin bir soruşturma yürütmediği kaydedildi.



Suçlamaları kabul etmedi



Savcı Demirel'in savunmasına da yer verilen kararda, Demirel'in, soruşturma dosyasında görevini gereği gibi yaptığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini ve herhangi bir kasıt ve kusuru bulunmadığını beyan ettiği aktarıldı.

Kararda yer alan HSYK müfettişlerinin inceleme raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Birçok bilgi sahibi olduğu anlaşılan kişilerin ifadelerine başvurulmadan soruşturma faili meçhul olarak kabul edilmekle, daima arama evrakı muamelesine tabi tutulmuştur. Bu şekilde suç işleyen kişiyi cezasız bırakma gibi bir takdir hakkı, dosyada toplanan delilleri yok sayma gibi bir lüksü bulunmayan ilgili cumhuriyet savcısının, etkin bir soruşturma yürütmeyerek, operasyonda görev alan ve özellikle rütbeli bazı kişileri soruşturmadan vareste tutmaya çalıştığı, 10 yılı aşkın süredir evrakı bu nedenle sonuçlandırmamasının kovuşturmayı gerektirir nitelikte olduğu kanısına varılmıştır.''



Son soruşturma Yargıtay'ın



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, şüpheli savcı Ali İhsan Demirel hakkında ''görevi kötüye kullanmak'' suçundan kamu davası açılması için yeterli delilin mevcut bulunduğu kaydedildi. Son soruşturma, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nce yürütülecek.