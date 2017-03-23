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'Hayata Dönüş' davasının sanığı: Emri, savcı ve jandarma komutanı verdi

'Hayata Dönüş' davası sanıklarından Binbaşı Bingöl'ün ifadesi Marmaris'ten SEGBİS'le alındı

23 Mart 2017 13:00

Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişinin ölümü 29 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan ‘Hayata Dönüş’ operasyonunda görevli 39 er ve Ankara Jandarma Özel Harekât üyesi rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 186 sanığın yargılandığı davada sanık Binbaşı Zeki Bingöl ifade verdi. Bingöl, "Bu operasyonda silahlı bir şekilde görev almadım. Sadece koordinasyon görevim vardı. Ben koruma taburunun karargâh subayı olarak görev yapıyordum. O zamanki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Bölge Jandarma Komutanı’nın emirleri doğrultusunda operasyon yapıldı" dedi.

'Hayata Dönüş' davasına bugün devam edilecek. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, mahkeme heyeti, müdahil avukatlarının itirazına karşın, sanıkların ifadelerini SEGBİS’le alıyor. Şimdiye dek, ikinci iddianamedeki 147 görevliden yaklaşık 10 kişinin ifadesi alındı. Hiçbir sanık duruşma salonunda yargıç karşısında hazır bulunmadı. Avukatlar, savunmaların tamamlanmasının yıllar süreceğini belirterek, zamanaşımı tehlikesine dikkat çekiyor.

"Hiçbir şey soramadılar"

Son iddianamenin sanıklarından Binbaşı Zeki Bingöl’ün ifadesi de dün Marmaris’ten SEGBİS’le alındı. Hakkında yakalama kararı olan Bingöl, davanın görüldüğü Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi yerine nöbetçi mahkemede duruşmaya çıkarıldı. Bingöl, ifade verirken müdahil avukatlarından kaçırıldı. Avukatlar, Bingöl’e operasyona dair hiçbir şey soramadı. Mahkemeye daha önce yazılı beyanlarını sunduğunu ifade eden Bingöl, “Bu operasyonda silahlı bir şekilde görev almadım. Sadece koordinasyon görevim vardı. Ben koruma taburunun karargâh subayı olarak görev yapıyordum. O zamanki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Bölge Jandarma Komutanı’nın em.irleri doğrultusunda operasyon yapıldı” dedi.

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Bayrampaşa CezaeviHayata DönüşAnkara Jandarma Özel HarekatZeki Bingöl

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