'Hayata Destek' verin!

T24 - Hayata Destek (STL), afetlerden etkilenen toplulukların temel ihtiyaç ve haklarını karşılamak amacıyla kurulmuş genç ve dinamik bir insani yardım kuruluşu olarak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Dernek, Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğu gerçeği ve afet yönetimi ile insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin artmasının ülkemizde afetlere hazırlık konusunda önemli katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle, 1 Haziran 2011’de, Bahçeşehir Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü ile ortaklaşa bir İnsani Yardım Sempozyumu düzenledi.



Dernek yöneticeleri, 'Türkiye'nin, doğal ve insan kaynaklı afetlerin sıklıkla görüldüğü bir coğrafya olması, bu yüzden, devlet ve toplum olarak bu tür durumlara her zaman hazırlıklı olmayı öğrenmemizi gerektirmektedir' dedi.



Bu noktada, Hayata Destek Derneği, Türkiye’nin bir afet ülkesi olduğu gerçeği ve afet yönetimi ile insani yardım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin artmasının Türkiye'de afetlere hazırlık konusunda önemli katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle insani yardım alanında çalışan insani yardım kuruluşları, STK’lar, uluslararası ajanslar, devlet kuruluşları ve üniversiteler arasında bilgi ve deneyim aktarımı için Bahçeşehir Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü ile ortaklaşa bir İnsani Yardım Sempozyumu düzenledi.



01 Haziran 2011 tarihinde, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde düzenlenen sempozyuma, insani yardım ve afet yönetimi konusunda deneyimleri ve bilgi birikimleri olan önemli isimler konuşmacı olacak katıldı. Açılış konuşmasını yapan Hayata Destek Derneği Başkanı Sema Genel, afet alanında çalışan insanların birbirini tanımasının afet yönetimini sağlamadaki öneminden bahsetti. Sınır Tanımayan Doktorlardan Dr. Aitor Zabalve gogeazkoa’nın ve Islamic Relief World Wide’dan Mousab Kerwat’ın keynote konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Nilay Ergenç ve İzmir Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Bahtiyar Çetin, İstanbul’da ve İzmir’de Acil Durum Planları ve Acil Yardım Plan Çalışmaları hakkında konuştular.



Gün boyu süren sempozyumda, dünyanın farklı alanlarından gelen uzmanlarla birlikte, Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve insani yardım alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve insani yardım çalışanları aşağıdaki dört ana başlık hakkında oturumlar yapacak ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaştılar.





İşte o konular;



· İnsani Yardım Standartları, Yasal Süreçler ve Planlama



· Küresel Çevre Sorunları ve İnsani Yardım



· Afet Risk Tespiti, Azaltma ve Hazırlık



· İnsani Yardımda Sivil Toplum, Profesyonel ve Gönüllü İnsan Kaynağı



Sempozyumda yer alan sunumlarda ülkemizin afet tiplerini tanımlama ve raporlama konusundaki eksikliklerine değinen akademisyenler ve sivil toplum çalışanları, afetle etkin mücadelede yerel yönetimlerin ve yerel kaynakların öneminden bahsettiler. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen afetlerden ve bu afetlerin nasıl yönetildiğinden bahseden konuşmacılar, Türkiye’de afet yönetimi sağlamak için Türk halkının psikolojini iyi bilmenin gerekliliği üzerinde durdular. Oturumlarda, İsveç ve Norveç gibi ülkelerdeki insani yardım gönüllülerin sayısının ülkemizdeki gönüllü sayısından oldukça fazla olduğu paylaşıldı ve gönüllük kavramının afet yönetimindeki etkisinden bahsedildi. Küresel ısınmanın da günümüzde sıkça rastlanan sel ve kuraklık gibi afetlerin sayısının artmasında önemli bir faktör olduğu paylaşıldı.



Sempozyumda konuşulan diğer önemli konu başlıklarından bazıları ise aşağıda yer almaktadır;

Türkiye Afet Politikaları ve Yasal Düzenlemeler; Afet Yönetiminde Türkiye ve AB Mevzuatları Karşılaştırması ; Risk Altındaki Çocukların ve Gençlerin Afet ve Acil Durum Eğitimi ve Psikososyal Destek Verilmesi; Toplumsal Cinsiyetler ve Doğal Afetler; Küresel İklim Değişikliğinin Bölgesel Bazda Ülkemizdeki olası Etkileri ve Riskler; Gönüllülük Kavramı ve İnsani Yardım Gönüllülüğü.







