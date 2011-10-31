-Hayata çadırda "merhaba" ERCİŞ (A.A) - 31.10.2011 - Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde deprem günü ve depremden sonra 70 bebek dünyaya geldi. Sağlık Bakanlığınca deprem bölgesine gönderilen anne ve çocuk sağlığı uzmanları, Van'da 23 Ekimde saat 13.41'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Erciş ve Muradiye ilçelerinde doğum yapan annelerle ilgili çalışma yaptı. İlk tespitlere göre, deprem günü ve sonrasında Muradiye Devlet Hastanesinde ve çadırlarda 60, Erciş'teki Sağlık Bakanlığına ait sahra çadırında ise 10 bebek dünyaya geldi. Sağlık Bakanlığı Erciş Sahra Hastanesi Sorumlusu Doç. Dr. Doğaç Niyazi, depremin ardından Sağlık Bakanlığınca bölgede sahra hastanesi kurulduğunu belirterek, ''Sahra hastanesi bünyesinde kadın doğum ve çocuk çadırları kurduk. Bu çadırlarda annelere ve yeni doğan bebeklerine 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti veriyoruz. Kadın doğum servisimizde 5 yatak var ve 2 kadın doğum uzmanı görev yapıyor. Bu servisimiz yeni doğum yapan depremzedeler ve hamilelere de hizmet veriyor'' dedi. Depremin ardından elektriklerin kesildiğine işaret eden Doç. Dr. Niyazi, bölgede göreve başlayan doktorların adeta seferber olduğunu ifade ederek, ''Depremin ilk gününde doğum yapan annelere doktor arkadaşlarımız projektörlerin ışığında ilk müdahaleyi yaptı, sağlık sorunu yaşanmadı. Sahra çadırında doğan bebekler ve annelerin sağlık durumları çok iyi. Türk Kızılayına ait Yenişehir çadır kentinin bulunduğu bölgeye Sağlık Bakanlığınca ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunan sahra çadırı kurulacak. Arkadaşlarımız günlerdir 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vermek için görev yapıyor'' diye konuştu. -Anneler ne istiyor?- Depremin ilk gününde çadırda dünyaya gelen 1 haftalık Ramazan bebeğin annesi Derya Kocaman, bölgede yüksek kesimlere kar düştüğünü ve havanın soğumaya başladığını belirterek, ''Bölgeye gönderilecek prefabrik evler ile konteynerlerin öncelikle bebeği ve çocuğu olan ailelere tahsis edilmesini istiyorum'' diye konuştu. Depremin ilk günü çadırlarda dünyaya gelen, Hamza ile Rıdvan adı verilen 7 günlük bebeklerin anneleri de yeni doğan bebekleri için çocuk bezi ve mama gönderilmesini istedi. Deprem korkusu nedeniyle hasarlı evlerine giremediklerini ifade eden Mehmet Korkmaz, ''Çadırda 10 kişi kalıyoruz. 1 aylık torunum Can ve diğer çocukların üşümemesi için yoğun çaba harcıyoruz'' dedi.