'Hayata anlam katan madde mi, bilim mi, inanç mı?'

T24

Özkan, kitabına nasıl başladığından bahsederken, ''Şuradan yola çıktım; geçirdiğim öyle bir trafik kazasıydı ki, hayatta kalmam mucizeden de öteydi. Ancak onun öncesinde, yani kazanın oluşuna kadar yaşadıklarım, o araca binme kararım vb. hepsini düşününce şunu gördüm, sanki birisi bir program yapmış ben de bir robot, bir kukla gibi o programın içinde oynuyorum, oynatılıyorum.'' dedi.