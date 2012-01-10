T24 - Türk Müteahhitlik sektörünün önemli isimlerinden biri olan Yaşar Özkan 50 yılı aşan iş dünyası tecrübesinin ardından bu kez de, ''Tanrı’ya Giden Yolda Karşılaştıklarım: Bilim ve İnanç Birlikte Olabilir mi?'' kitabıyla gündeme geldi.
Özkan, kitabına nasıl başladığından bahsederken, ''Şuradan yola çıktım; geçirdiğim öyle bir trafik kazasıydı ki, hayatta kalmam mucizeden de öteydi. Ancak onun öncesinde, yani kazanın oluşuna kadar yaşadıklarım, o araca binme kararım vb. hepsini düşününce şunu gördüm, sanki birisi bir program yapmış ben de bir robot, bir kukla gibi o programın içinde oynuyorum, oynatılıyorum.'' dedi. korhaber.com adlı internet sitesinde yer alan ve Yaşar Özkan'la yapılan ''Hayata anlam katan madde mi, bilim mi, inanç mı?'' röportajı için tıklayın...