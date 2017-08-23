Hayata 3 gün tutunabildi

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İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta geçen pazartesi günü serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Hakkı Kurt, kaldırıldığı hastanede 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti

23 Ağustos 2017 16:33

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta geçen pazartesi günü serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Hakkı Kurt, kaldırıldığı hastanede 3 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, Sinop\'ta bulunan DSİ plajında 20 Ağustos Pazar günü meydana geldi. Serinlemek için denize giren Hakkı Kurt, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri Hakkı Kurt\'u sudan çıkarttı. Durumu ağır olarak sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hakkı Kurt, 3 günden bu yana süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Hakkı Kurt\'un cesedi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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