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Hayata 10 gün tutunabildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da balık tutmak isterken kayalıklardan denize düşen 16 yaşındaki Cihan Memiş, 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti

19 Ağustos 2017 17:58

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da balık tutmak isterken kayalıklardan denize düşen 16 yaşındaki Cihan Memiş, 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 10 gün önce Samsun\'un İlkadım ilçesi\'nde meydana geldi. Sahil yoluna gelen Cihan Memiş balık tutmak için kayalıklara çıkarak oltasını denize atıp beklemeye başladı. Cihan Memiş bir süre sonra dengesini yitirince kayalıklardan denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Memiş, çevrede balık tutanlar tarafından kurtarıldı. Aşırı su yuttuğu belirtilen Cihan Memiş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü hastanede 10 günden bu yana yaşam mücadelesi veren Cihan Memiş, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen dün gece kurtarılamadı. Cihan Memiş\'in cesedi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi.

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