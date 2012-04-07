Hayat sigortası yaptırdıktan 12 gün sonra öldürüldü

52 yerinden bıçaklanan Recai Alpullu’nun, cinayetten 12 gün önce hayat sigortası yaptırdığı ve ölümü halinde 400 bin lirayı sevgilisinin alacağı belirlendi. Cinayeti itiraf eden biri sigortacı 3 arkadaş ile Alpullu’nun sevgilisi tutuklandı.

Hürrriyet'ten Hakan Çelikbaş'ın haberine göre, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Kamalı Köyü’nde 8 gün önce 52 yerinden bıçaklanan Recai Alpullu cinayeti çözüldü. Jandarma, soruşturmayı, cesedin çevresindeki otomobil lastiği üzerine yoğunlaştırdı. Recai Alpullu’nun (26) öldürülmeden önce cep telefonu ile yaptığı görüşmelerin listesi çıkarıldı ve önceki gün Alpullu’nun sevgilisi Güllü Kiraz (38), Sami Güleç (38), Emrah Çavuş (25) ve Emrah Yeşilyurt (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamasında Sami Güleç’in otomobil kiraladığı belirlendi. Otomobile ulaşan jandarma, içinde kan izi buldu.

Lastiklerin olay yerinde bulunan lastik izleriyle aynı olduğu da tespit edildi.

Sevgilisini vâris gösterdi

Sigorta şirketinde çalışan Yeşilyurt, cinayeti şöyle itiraf etti: “Biz eski arkadaşlarız. 12 gün önce Recai bana, ‘Biliyorsun kömürcüde çalışıyorum, işim riskli, hayat sigortası yapalım’ dedi. Yıllığı 1575 TL’den sigorta yaptım ve vârisi olarak da sevgilisi Güllü Kiraz’ı gösterdik. Ölüm halinde 400 bin TL ödenecekti. Daha sonra Recai’nin evinde kaldığı Kiraz’ın kızına sarkıntılık ettiğini öğrendik ve öldürmeye karar verdik. Ben, Sami Güleç ve Emrah Çavuş, Recai’yi kiraladığımız otomobille olay yerine götürdük. Sami Güleç ve Emrah Çavuş onu bıçakladı. Orada bırakıp kaçtık.” Güllü Kiraz ise cinayetle ilgisi olmadığını söylerken, şüphelilerin 4’ü de tutuklandı.

Hepsi cezaevinde

Şüpheli olarak gözaltına alınan Sami Güleç, Emrah Çavuş ve Emrah Yeşilyurt cinayeti itiraf etti. Öldürülen Recai Alpullu’nun sevgilisi Güllü Kiraz ise olayla ilgisinin olmadığını iddia etti. Cinayeti itiraf eden biri sigortacı 3 arkadaş ile Alpullu’nun sevgilisi tutuklandı.