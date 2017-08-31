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Hayat kurtaran kabin memurları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resepsiyonuna katıldı

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ‘Başkomutan’ sıfatıyla Ankara’da verdiği resepsiyona Türk Hava Yolları’nda uçuş sırasında yaptıkları müdahaleyle hayat

31 Ağustos 2017 13:44

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL (DHA) – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla ‘Başkomutan’ sıfatıyla Ankara’da verdiği resepsiyona Türk Hava Yolları’nda uçuş sırasında yaptıkları müdahaleyle hayat kurtaran kabin memurları da katıldı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile birlikte gelen kabin memurları İlke Güngörmüş, Dilara Akkaya, Serhat Tokat, Embiye Garip, Burak Yaprak, Ayşe Evrim Fidan, Demet Hocaoğlu, Azra Yurt ve Bouthayna İnanır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAVADA DOĞUM

THY kabin memurları, aldıkları ilk yardım eğitimi ile yaptıkları müdahalelerle uçakta hayatların kurtarılmasını sağladılar. Bu olaylar arasında en ilginçlerinden biri de havada doğum olayı oldu. THY’nin Konakri (Gine) – Ouagadougou (Burkina Faso)- İstanbul seferi sırasında doğum sancıları tutan 18 yaşındaki Diaby Nafi’ye Kabin Amiri Ayşe Evrim Fidan ve ekibi doğum yaptırdı. ‘Kadiju’ adı verilen bebek ile annesi haziran ayında THY’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelmişti.

(FOTOĞRAF)

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