Hayat kadınlarından Diyanet'e başvuru



T24 - İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği, genelev kadınlarıyla müşterilerinin 'Muta Nikahı'yla birlikte olmaları için Diyanet'e başvurdu.











Hayat kadınları Diyanet'te başvurup "muta nikahı" (Ücret ya da eşya karşılığında belli bir süre için yapılan nikah) talebinde bulundu, ancak "eşiniz dışındakilerle ilişki haramdır" cevabı aldı.



Akşam gazetsinin haberine göre, hayat kadınlarının sorunlarıyla ilgilenen İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı'na mail yoluyla başvuruda bulunarak, genelevlerde çalışan kadınların birlikte olduğu erkeklerle "muta nikahı" kıyılması yönünde görüş bildirip fetva vermesini istedi.

Dernek, genelevdeki ilişkilerin dini açıdan "zina" olarak görüldüğünü, bu durumun "muta hikahı" yoluyla aşılabileceğini gerekçe gösterdi ve söz konusu talebin "laikliğe aykırı olmadığını" savundu. Başvuruyu inceleyen Diyanet'ten ise mail yanıtı geldi: Muta inancımızda haramdır. İlahiyatçılar da, muta nikahının Sünnilik'te yasaklandığını Şiilik'te ise kısmi serbest olduğunu savundular.



İşte o başvuru



Dernek Başkanı Okşan Öztok tarafından Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu'na mail yoluyla yapılan başvuru metni şöyle:



"İçimiz el vermese de genelevlerin varlığının devamından yanayım. Çünkü bu evler bir konuda bariyer niteliği taşıyor. Genç ve bekarlar uygun bir eş bulana kadar cinsel arzularını bu evlerde gideriyorlar. Ama dinen doğan sakınca konusunda tereddüt var. Derneğimiz'e de bu konuda birçok soru geliyor. Birçok erkek aslında genelevde kendi arasında muta diye tabir edilen nikahı yapıyor. Şii inancına göre serbest. Hanefi inancına göre katı bir delil yok. Başkanlığınız'dan reşit ve bekar erkeklerin hayat kadınları ile muta nikahı ile birlikte olup olmayacağı konusunda deliller ile görüş belirtirseniz mutlu oluruz."



Diyanetten yanıt: Sadece eşiniz



Başvuruya Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan mail yoluyla yanıt geldi:

"Kuran'da ve diğer temel İslami kaynaklarda kadın olsun erkek olsun her müslümanın, cinsel ihtiyacını karşılamada kendi eşiyle yetinmesi kesin hüküm olarak konulmuş; bu hükümlerle çelişen her türlü uygulama gayri meşru kabul edilmiş, aykırı davranışlar için ağır yaptırımlar getirilmiştir. Belirlenen bir ücret karşılığında, belirli bir müddet bir kadınla nikahlanmaya muta denir. Bir kısım Şiî fakihin dışında, bütün İslam bilginleri muta nikâhının haram olduğunda ittifak etmişlerdir. Muta ve muvakkat (belirli bir zaman için kıyılan) nikah batıldır."



Yeprem: Dini değil siyasi konu



Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Kurulu Başkanı İlahiyatçı Prof. Dr. Saim Yeprem ise, hayat kadınlarına yönelik bu başvuru için "Muta, Sünni mezheplerde caiz değil, ama Şia'da sınırlı olarak uygulanıyor. Bana göre bu başvurunun içeriğinin dini yönden çok siyasi yönü var. Buna sosyologlar yanıt verir" dedi.





Dernek: Dine de uygun, laikliğe de



Diyanet'e başvuruyu savunan İnsanca Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Okşan Öztok ise, başvurularının "dini açıdan da laiklik açısından da sorun olmayacağını" savundu. "Madem dini gerekçelerle genelevlerin kurulmasına izin verilmiyor, o halde muta nikahıyla buna çözüm bulunabilir" diyen Öztok, aksi taktirde evleri yıkılan genelev kadınlarının perişan hale geleceğini vurguladı.



Öztok, "Genelevde çalışmak isteyen kadınlar var. Genelevler de, kabul edelim etmeyelim ne yazık ki elzem bir ihtiyaç. Dini açıdan genelevlere izin verilmeyecekse o zaman dini bir yol olan muta nikahı kıyılabilir. Diyanet'ten bu konuda fetva vermesini istedik. Bu nikah kıyılarak, genelevdeki ilişki meşrulaşmış olacaktır. Kadın, ilişkiye gireceği kişiyle muta nikahı kıyıp daha sonra bozabilir bu nikahı" dedi.







