Hayat devam ediyor

Eda Taşpınar-Nurettin Hasman ikilisi yaz başında yaşadıkları ayrılıktan sonra hayatlarına yeni beraberliklerle devam ediyor.

Habertürk'ün haberine göre önceki gün Eda Taşpınar yeni sevgilisi Bora Kozanoğlu’yla spor yaparken aynı dakikalarda Nurettin Hasman, Rus güzel Lorraine’le birlikte İstinye Park’taydı.



Mutluluk mazide kaldı



Yedi yıllık ilişkileri boyunca her yerde el ele göz göze görüntülenen Eda Taşpınar-Nurettin Hasman ikilisi yaz başındaki ani ayrılıklarının ardından hayatlarına devam ediyor.



Önceki gün Taşpınar, milli sörfçü sevgilisi Bora Kozanoğlu ile Kanyon Alışveriş Merkezi’nde spor yaptı. Çıkışta fotoğrafları çekilirken bir an şaşıran Taşpınar, daha sonra sevgilisine sarılıp gülümseyerek poz verdi.



Rus güzel yüzünü gizledi



Eda Taşpınar’ın yeni aşkıyla mutluluk pozları verdiği dakikalarda Nurettin Hasman, İstinye Park’ta, Yabancı Gelin yarışmasıyla adını duyuran Rus güzel Lorraine’le yemek yiyordu. Adı bir ara Sezen Aksu’yla anılan Artuğ Aysal ve bir başka Rus güzelin eşlik ettiği, Hasman Lorraine ikilisinin samimiyeti dikkat çekti. Fotoğrafları çekilirken Nurettin Bey’in keyfi kaçarken, Rus güzel yüzünü gizlemeye çalıştı. Hasman geçen hafta da Bebek’te Leyla Bilginel’le görüntülenmişti.

