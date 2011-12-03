Hayat devam edecek mi?







Çağnur Öztürk - T24





Hayat Devam Ediyor, dün akşam büyük merak uyandıran bir soru işareti ile bitti Bir senaryonun en önemli öğesidir merak öğesi. Üstelik de diziler için her bölüm sonunda merak bırakılmalı ki, izleyici sürekli o diziyi izlesin. Bazı diziler var ki, işte bunu başarılı uygulayamayınca tutanamıyor.

Hayat Devam Ediyor’da üç bölümdür başarılı uygulanıyor, hikaye kurgusu da başarılı, doruk noktaları da başarılı.

Peki, şu an dizinin izleyicileri merak içinde. Abbas Ağa, dün akşamki bölümde kalp krizi geçirdi. Acaba yaşayacak mı, ölecek mi? Ben bu sorunun cevabını tahmin ediyorum sadece hem de dizinin kendi içinden bir tüyoyla, dizinin jeneriğinde üç bölümdür Abbas Ağa’yı canlandıran Rana Cabbar’ın adı konuk oyuncu olarak yazılıyor.

Bu nedenle de Abbas Ağa dizide ölecek diye tahmin ediyorum.



Bilinç tutulması

Televizyonlarda bir kanal bir program yapınca diğer kanallara da hemen sirayet ediyor, virüs gibi hızla yayılıyor demiştim. Son aylarda da moda ve güzellik yarışmaları arttı. Sen Yeter ki Tüket başlıklı bir yazı yazmıştım bu tür programlar için. O dönem yazdığım DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ? İSTEYİN YETER sloganı ise ATV’de yapılan SEN YETER Kİ İSTE programında iki popüler ikoncan Eda Taşpınar ve Deniz Berdan olmasına rağmen, devam etmedi.

Ancak Show TV’de öteki ikoncan Ivana Sert ve Hakan Akkaya’nın olduğu Bugün Ne Giysem, Türkiye’nin en şık kadınını seçme yoluna. Program ilk başladığında jüri üyesi Nur Yerlitaş idi. Yerine Barbaros Şansal geldi. En son çıkan haberlerde onun da anlaşmazlıktan ayrıldığı söylendi ama bence bilgisi, donanımıyla diğer jüri üyelerine fark attı, çok bilen insan sevilmez, biraz da sivri hareketleri vardı. En son ise bir yarışmacıyla tartışması sanırım son noktayı koydurdu. Yapımcı artık 3. üyeyi sürekli değiştirmekte karar kıldı. İlerleyen bölümlerde sırayla Emel Acar, Demet Şener ve Çağla Şikel olacak. Emel Acar ayrıca Show TV’de Fox’ta geçen sezon yapılan Bambaşka Style by Jury’nin aynısını yapıyor neredeyse.

Ben bu tür yarışmalara katılanları hayretle izliyorum, idealin ne deseler, televizyondaki yarışmada Türkiye’nin en şık kadını olmak, daha çok botox yaptırmak, bilmem ne marka çanta, ayakkabı satın almak mı diyorlar.

Eski yazımdaki sözlerle bitiriyorum;

Yıkanmak istemeyen çocuklar olmak varken; mutlu olmak için en şık, en güzel, en genç görünme koşulu dayatılıyor.

Rahmetli Ünsal Oskay’ın deyişiyle “insan bilincinin dışarıdan istilası” ile birlikte, bilinç tutulması, bilinç donuklaşması yaşanmaktadır.