Hayallerini tişörtlere resmediyorlar

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Zeynep (41) ve Mehmet Erzen (45) çifti yaklaşık 3 yıldır evlerinde resim sehpası sabitledikleri tişörtlere hayallerini resmediyor. Yaptıkları çalışmaya \'Giyilebilir Sanat\' olarak isimlendiren çift, en büyük hayallerinin ise bir atölye açıp, bu işi öğrenmek isteyenlere eğitim vermek olduğunu söyledi.

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi\'ndeki evlerini atölye olarak kullanan Zeynep ve Mehmet Erzen çifti, resim sehpası üzerine yağlı boya tablo çalışır gibi tişörtleri fırça darbeleriyle renklendiriyor. Adına \'Giyilebilir Sanat\' adını verdikleri tişörtlere kumaş boyalarla, kişiye özel tasarım resimler yapıyor. Ayrıca duvara alçı rölyef çalışması, 3D fosfor neon çalışmaları ve minyatür mini maket performans çalışmaları yapıyorlar. Mühendis olan Mehmet Erzen ile bir petrol rafinerisinde Zeynep Erzen, tişörtleri internet sitesinde satışa sunuyor. Tişörtler 50 ile 250 TL arasında satılıyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI, EK GELİR OLDU

Yaklaşık 3 yıl önce tişört üzerine resim çizmelerinin ardından projenin ortaya çıktığını söyleyen Zeynep Erzen, \"Eşim ile 3 yıl önce tanıştığımızda, onun resminin, kaleminin çok iyi olduğunu bildiğim için bir gün benim için eski bir tişört üzerine resim çizmesini istedim. O da, \'Ne çizeyim?\' diye sorunca ağaç ve martıları çok sevdiğim için bunu çizmesini istedim. Ağaç çizdi. Sonra onu süsledik. Ben arkasına büyük bir kalp yaptım. Çok dikkat çekici, hoş bir tişört çıktı ortaya. Sonra gören nereden aldığımızı sormaya başladı. Çevremizdeki arkadaşlarımız, \'Biz de tişört istiyoruz\' demeye başlamışlardı. Hobi olarak başladık esasında. Sonra sonra bu yayıldı. Hobi olarak başladığımız uğraşımız, bir anlamda işimiz ve ek gelirimiz olmaya başladı. Eşim genellikle doğa ile alakalı resimler çiziyor. Benim daha farklı uygulamalarım var. Vektörel kedi çizimleri çok tutuluyor. Özellikle yazın bu tarz şeyler çok isteniyor. Çalışmalarımızda kumaş boyası kullanıyoruz. Resim çizilen tişörtler 30 derecede makinede tersten yıkanıyor. Tişört yapıldıktan sonra ilk giyimden önce arkadan bir kez ütülendiğinde boya sabitlenmiş oluyor ve yıkandığı zaman da hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu uygulamayı esasında bir tek biz yapmıyoruz. Birçok insan yapıyor, ama bizim kadar çok çeşitli yapan yok\" dedi.

\'YAĞLI TABLO ÇALIŞIR GİBİ ÇALIŞIYORUZ\'

Mehmet Erzen tişörtlere resim yapmaya eşinin isteği üzerine başladığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Yaklaşık 8-9 yaşlarındayken resme tutkunluğum başlamıştı. Bu zamana kadar kara kalemlerle, yağlı tablolarla çalıştım. Kendime hem bir meşgale, hem de sosyal uğraş olarak düşündüm. Bunu hobi olarak mini maketler gibi şeylerle tamamlamaya çalıştım. Giyim işi ise eşimin isteği doğrultusunda eski bir tişört ile başladı. Yaptığım eserleri, tabloları ve diğer eserleri insanlar odalarına, duvarlarına asıyordu. Biz de bunları kişisel olarak giysilere aktarmak istedik. Tabi çoğu insanın tercihi ya da aklındaki düşüncesi, \'Bu bir tişörttür. Bu kadar pahalı olamaz\' şeklinde düşünenler olabilir. Biz buna emek veriyoruz. Fırçalarla, boyalarla, orjinal tekniklerle çalışılarak renkleri birbirine katıyoruz. Bunları da tişörtlere giydiriyoruz. Yağlı tablo çalışır gibi çalışıyoruz. Ancak bunu kıyafetlerin üzerine kumaş boyaları ile yapıyoruz. Kimyasının herhangi bir şekilde cilde zarar vermeyeceği boyaları kullanıyoruz. Bunun yanı sıra duvar rölyefi yapıyoruz. Mini maketler, ağaçlar ya da herhangi bir alanın görüntüleri, bunları 3D boyutlu olarak çalışabiliyorum. Hayalimiz ise bir atölye açıp, bu çalışmaları yapmak isteyenlere eğitimler vermek.\"

FOTOĞRAFLI