Hayallerindeki tur, korsan dehşetiyle bitti

İngiltere'nin East Sussex bölgesinde yaşayan Malcolm Robertson ve Linda Robertson çiftinin, 300 bin sterline satın aldıkları yatla hayallerindeki dünya turunu gerçekleştirme arzusu, Tayland kıyılarında kabusa dönüştü.Lüks yatla Tayland kıyılarına demir atan çift, burada Birmanyalı deniz korsanların saldırısına uğradı.Güverteye çıkan korsanlar, kendilerine direnen ve ardından kaçmaya çalışan 64 yaşındaki işadamı Malcolm Robertson'ı öldüresiye dövdükten sonra kafasına çekiçle vurarak öldürdü.Saldırı sırasında elleri bağlanarak lüks yatın kamarasında tutulan 58 yaşındaki Linda Robertson ise saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı.İşadamı Robertson'ı öldürdükten sonra lüks yatla denize açılan korsanların, 12 saat sonra yatta bulunan dizüstü bilgisayarı ve video gibi elektronik eşyaları bir sandala yükleyerek kaçtıkları belirtiliyor.İşadamı Robertson'ın cesedinin bulunması için araştırma başlatan Tayland polisi, saldırganların işadamı Malcolm Robertson'ın gırtlağını kesip, denize atmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.Korsanların yatı terk ettiğini farkeden yaşlı kadın, ellerindeki bağı çözerek göverteye çıktı. Bu sırada kaçma hazırlıkları yapan korsanlar, yaşlı kadını güvertede görünce tekrar yata doğru yöneldi. Korsanların geri döndüğünü gören yaşlı kadın yatın direksiyonuna geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Bir balıkçı teknesinin yakınında durarak yardım isteyen yaşlı kadın, korsanlardan kurtulmayı başardı.Yerel balıkçıların polise haber vermesi üzerine yakalanan ve Birmanyalı oldukları belirtilen 3 genç korsan, işadamı Robertson'ı öldürdüklerini itiraf etti.