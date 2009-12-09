Hayallerimiz vardı, Serap'la birlikte her şeyi yaktılar

İstanbul Küçükçekmece’de dershane dönüşü bindiği belediye otobüsüne molotof kokteyli atılması sonucu yanarak ağır yaralanan ve 28 gün sonra yaşamını yitiren Serap Eser, dün son yolculuğuna uğurlandı.



Ailesi, arkadaşları ve yakınları Serap için Ataköy Camii’nde toplandı. Hastanede tedavi altında bulunan anne Ayşe Eser, çok istemesine rağmen kızının cenaze törenine katılamadı. Baba Zübeyr Esen’in “Kızımdan ne istediniz? Onu da bizi yaktınız?” feryatları cami avlusunda yankılandı.



Cenazede ‘Ceylan’ çelengi...



Cenaze sırasında bir kadın Türk Bayrağı açınca, bir vatandaş da, “Yeter artık. Serap geri gelmeyecek. Susmayacağız. Bayrak için yaşıyoruz” diye ağladı. Serap’ı hiç tanımadığını söyleyen yaşlı bir kadın da, Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine ağlayarak karanfil bıraktı. Camideki törenin ardından genç kızın tabutu evlerinin önüne getirildi. Evin önündeki kalabalık Türk bayrakları açtı, “Kahrolsun PKK” sloganlarıyla teröre lanet yağdırdı. Cenaze evin karşısındaki Kanarya Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene CHP Milletvekili Çetin Soysal ve Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı. Törene, Genç Siviller tarafından ‘Ceylan’ yazılı bir çeleng de gönderildi. Genç Siviller, çelengi Diyarbakır’in Lice ilçesinde bir patlayıcı maddeyle yaşamını yitiren Ceylan Önkol’u hatırlatmak için gönderdiklerini söyledi.





En yakın arkadaşı Rojda yıkıldı



PKK sempatizanlarının yaktığı Serap’ın en yakın arkadaşı Kürt kökenli Rojda’ydı. Genç kız, “Hayallerimiz vardı. Üniversiteyi kazanacaktık. Serap’la birlikte herşeyi yaktılar” diyerek arkadaşının ardından gözyaşı döktü. Serap’ı okul arkadaşları da yalnız bırakmadı. Cami avlusunu dolduran arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu.