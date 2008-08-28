“Hayallerim gerçek oldu”

Senderos Arsenal’de oynarken taraftarları ikiye bölmüştü. Bazıları onun defansta iyi işler başararak Şampiyonlar Ligi’nde 10 maç üst üste gol yememelerini sağladığını düşünürken; bazıları onu yetersiz görüyordu.



İsviçreli defans Chelsea’den Gallas’ın alınmasından sonra Arsene Wenger ve Tony Adams arasında kaptanlık konusunda tartışma yaşamalarına neden olmuştu.



Mikeal Silvestre’nin alınmasından sonra gözden çıkarılan ve Milan’a kiralık verilen Senderos kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada: “Milan gibi bir takımda oynayacak olmamdan dolayı çok mutluyum. Burada her şey inanılmaz. Buradakilerle çok kolay kaynaştım; kendimi evimde gibi hissetmemi sağladılar. Geçmişte pek çok başarılara imza attım. 17 yaş altı milli takımında Avrupa Şampiyon’u olduktan sonra büyük bir kulüp olan Arsenal’e transfer oldum. Londra’da pek çok şey öğrendim. Wenger bana hayat okulunda çok yardımcı oldu. Bugün şunu söyleyebilirim ki Milan’a gelmek ulaşabileceğim en üst seviye. Yüzde yüzümü vererek her gün biraz daha gelişmek istiyorum. Milan tekrar Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyor. Bende buna katkı sağlamak istiyorum” diyerek transferi hakkındaki düşüncelerini belirtti.

