Hayalleri kuşa çevirdiniz!

İlk 10 dakika da Fenerbahçe’nin umut verdiğini daha sonra10 dakikadaki baskı ve hücum girişimlerinden gol gelmeyince Porto’nun oyunda dengeyi sağladığını ve Dengeyi sağlarken, Fenerbahçe’nin orta sahasın da çok top kaybettiğini belirtiyor ve ekliyor: “Volkan’ın yumruk mu atsam, tokatlasam mı kararsızlığı sonucu golü yedi. Bu şok gol ilk yarının sonuna kadar takımın motivasyonunu bozdu, bir türlü toparlayamadılar.”Fenerbahçe beklenenden kötü oynadığını, Neyse ki, Londra’da Arsenal-Dinamo Kiev maçından beklenen haberin geldiğini ve UEFA şansının devam ettiğini söyledi. “Fenerbahçe bu kötülüğüne bir de kişisel yanlışları katınca yenilgi kaçınılmaz oluyor...”Fenerbahçe'nin 19'da gelen ilk Porto golüne kadar estirdiği rüzgarı keyifle izlediğini ve Porto’nun Tribünlerden etkilenip; çakılıp, kaldığını belirtiyor. “Bir anda akılları karıştırıp, planları bozan Emre oldu. Gittiği her topu rakibe kullanmaya, kendi yarı alanında top kayıpları yapmaya başladı. Kayboldu Emre sanki. Alex'in de orta sahaya yaklaşmasıyla topla ilişkisini tamamen kesti. Porto oyuncuları yumuşak karnı çabuk tespit edip, baskı uyguladılar. Volkan'ın yetersiz müdahalesi, ilk golü getirdi.”Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan’ın çok kötü bir oyun sergilediğini ve sorumsuzca davrandığını vurguluyor. Porto karşısında çok iyi başlayan Fenerbahçe’nin, Volkan’ın akıl almaz bir şekilde yediği gol yüzünden her şeyin bittiğini söylüyor: “İkinci gol ise Fenerbahçe’yi oyundan koparmaya yetti”Geçen yıl bütün futbolseverleri heyecanlandıran finale mi gidiyor acaba diye söyleten Fenerbahçe için oyunun bittiğini ifade ediyor ve ekliyor: “Aurelio gitti, Zico gitti yetmez mi?”Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiğini, UEFA şansını da mucizelere bıraktığını söylüyor. Volkan geçen yıl Galatasaray maçında belki de şampiyonluğu hediye ettiğini, dün gece de yine Fenerbahçe'nin iyi oynadığı dakikalarda elinden kaçırdığı topla Porto'ya golü hediye ettiğini vurguluyor ve ekliyor: “İkinci yarı Kazım oyuna girdi, bir de gol attı. Ama ondan sonra Aragones'ten intikam alırcasına oyun disiplininden uzak oynadı. Oysa ki Fenerbahçe maça çok iyi başladı.” SabahFenerbahçe dün gece kendi sahasında infilak ettiğini verdiği mücadelenin karşılığında, hiçbir şeyi hak etmediğini belirtiyor. Emre'nin orta alana çekilmesi ve birkaç dakikalık güçlü halinin, gecenin şifresinin Emre'nin ayaklarında olduğu izlenimi yarattığını ifade ediyor ve ekliyor: “Karşınızda kontra oynamanın kitabını yazan bir takım varsa, yakaladığınız fırsatlarda cömert olmaya hakkınız yok.” TakvimFenerbahçe’nin son zamanlarda Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği en kötü futbolu Porto karşısında oynadığını ifade ediyor ve ekliyor: “Porto da uzun zamandır en kolay kazandığı maçı oynadı, normalde farka giderlerdi, 2-1’e razı oldular.. İnanamıyorum, bir takım 6 aylık bir süre içinde nasıl bu kadar kimlik değiştirir? Maçın bitişine dikkat edin.. Kadıköy’ü dolduran seyirci, hep bir ağızdan Gökhan Gönül’e tezahürat yapıyor.. Anlayın takımdaki orta saha ve forvet oyuncularının ne kadar kötü olduğunu..”Şampiyonlar Ligi gibi devler arasında da pozisyon bulmak, taş ocağından altın çıkarmaya benzediğini ifade ediyor ve ekliyor: “On üç dakikada üç pozisyon bulan Fenerbahçe birisini gol yapamadı. Porto iki akın yaptı, ikisi de gol oldu. Daha da önemlisi Fenerbahçe gibi bir takım taç atışından gol yedi.”