Hayaller ve gerçekler: Aldığı seksi Noel Anne kostümü, ‘hiçbir şeye benzemiyor'

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan iki çocuk annesi Lisa Williamson aldığı ürünün, tarifiyle tutmaması üzerine ortaya çıkan manzarayı sosyal medya üzerinden paylaşarak markayı ilginç bir yöntem ile eleştirdi.

İnternet üzerinden bir 'seksi Noel Anne' kıyafeti arayan Williamson, seçtiği ürünün açıklamasındaki "Kostüm çok esnek, hangi bedeni sipariş ettiğiniz önemli değil" ifadesini görünce sipariş verdi. Ancak Lisa, ürün teslim edildiğinde kumaşın çok kalitesiz ve tarifte bahsedildiği kadar da esnek olmadığını fark etti.

Williamson, seksi Noel Anne kostümünü giydiği fotoğrafını şu eleştiri ile paylaştı:

"Siparişim elime geçtiğinde ama beklediğinle hiç alakası olmayınca ben... Uzun süredir bunun gelmesini bekliyordum, ama rengi dışında hiçbir şey benzemiyor."

Williamson'ın bu mesajı binlerce yorum ve paylaşım aldı.