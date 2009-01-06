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Dünya

Hayalindeki meslek cellatlıkmış!

Suudi Arabistan’ın tek tüfekli celladı Zamil, kendisini bildi bileli cellat olmayı arzu ettiğini belirtti

06 Ocak 2009 02:00

Suudi Arabistan’ın tek tüfekli celladı Zamil, yaşadıklarını Arab News’a anlattı. Kendini bildi bileli cellat olmayı arzu ettiğini belirten 55 yaşındaki Zamil’in, bu dileğini Bişa valisi gerçekleştirmiş.

İlkokul mezunu olduğunu, tüfekle kuş avlarken 8 yıl önce vali sayesinde devletin resmi cellatı
görevini üstlendiğini dile getiren Zamil, her vurduğu mahkum karşılığında 4 bin riyal (bin 650 TL) para alıyor.

Oğlumu da teşvik ediyorum

Zamil, şunları anlattı: "Bişa valisine cellat olmak istediğimi söyledim, olumlu karşıladı.
Önce Riyad’a gittim ve orada kılıç eğitimi aldım ama hiç kılıçla kelle uçurmadım. Sonradan,
yetkililer tüfekle infaz etmemi istediler, ben de kabul ettim. İki rekat namaz kılıp, mahkumun
sırtına ateş ediyorum. Acı çekmemesi için sırtından kalbine nişan alıyorum. Şimdiye dek iki de kadını infaz ettim. 15 yaşındaki oğlumu da cellat olması için teşvik ediyorum."

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