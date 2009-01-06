Hayalindeki meslek cellatlıkmış!

Suudi Arabistan’ın tek tüfekli celladı Zamil, yaşadıklarını Arab News’a anlattı. Kendini bildi bileli cellat olmayı arzu ettiğini belirten 55 yaşındaki Zamil’in, bu dileğini Bişa valisi gerçekleştirmiş.



İlkokul mezunu olduğunu, tüfekle kuş avlarken 8 yıl önce vali sayesinde devletin resmi cellatı

görevini üstlendiğini dile getiren Zamil, her vurduğu mahkum karşılığında 4 bin riyal (bin 650 TL) para alıyor.



Oğlumu da teşvik ediyorum



Zamil, şunları anlattı: "Bişa valisine cellat olmak istediğimi söyledim, olumlu karşıladı.

Önce Riyad’a gittim ve orada kılıç eğitimi aldım ama hiç kılıçla kelle uçurmadım. Sonradan,

yetkililer tüfekle infaz etmemi istediler, ben de kabul ettim. İki rekat namaz kılıp, mahkumun

sırtına ateş ediyorum. Acı çekmemesi için sırtından kalbine nişan alıyorum. Şimdiye dek iki de kadını infaz ettim. 15 yaşındaki oğlumu da cellat olması için teşvik ediyorum."