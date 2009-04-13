Düşen BBP helikopterinde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, eşinin mesleğine aşla bağlı olduğunu söyledi. Zaman gazetesinden İsmail Yıldız'ın haberi...



Türkiye onu, 112 Acil Servis'teki kadın görevli ile yaptığı konuşmayla tanıdı. BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte mitingden dönerken bindikleri helikopterin düştüğünü anlatmaya çalışıyordu. Sivaslı gazeteci İsmail Güneş, "Hanımefendi yerimizi buldunuz mu? Burası çok soğuk, donacağız!" sözleriyle tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.



Başarılı muhabirden geriye; hâlâ kulaklarda yankılanan nazik sesi, karlar altında kalmış bedeni, bir de kırık bacağıyla kaymaya çalıştığı helikopter koltuğu kaldı. En büyük acıyı ise eşi yaşadı. Genç gazeteciyi Zaman'a anlatan Yasemin Güneş, eşiyle en son kaza sabahı helikoptere binmeden önce görüşmüş. "Eşiniz helikopter düştükten sonra sizi de aradı mı?" sorusuna gözyaşları içinde cevap veriyor. "Hayır aramadı. Yaralı haldeki durumunu anlatıp da bizi üzmek istememiştir." diyor. Yasemin Güneş, eşinin mesleğine aşk düzeyinde bağlı bir gazeteci olduğuna dikkat çekerken de şu örneği veriyor: "İsmail, diğer meslektaşlarına atlattığı haberleri eve geldiğinde bana anlatırdı. Kendisinin yapamadığı haberlerde ise morali bozuk olurdu. 'Öyle bir haber yapacağım ki çok sayıda ödül alacağım.' demişti. Hayalindeki haber, helikopter kazası oldu."



34 yaşındaki İHA muhabirinin hayalinde hep ses getirecek bir haber yapmak vardı. Yaşarken nasip olmayan habercilik ödülüne öldükten sonra kavuşabildi. Keş Dağları'nın dondurucu soğuğunda ölümü beklerken yazdırdığı kaza haberi ve Yazıcıoğlu'nun son görüntüleri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Özel Burç Anadolu İletişim Meslek Lisesi ve çok sayıda kurum tarafından ödüle layık görüldü. Acılı eşi Yasemin Güneş, kocasının idealini şöyle anlatıyor: "Bir defasında 'Öyle bir haber yapacağım ki çok sayıda ödül alacağım.' demişti. Helikopter düştü, şimdi birçok meslek kuruluşu onun adına ödül veriyor."



25 Mart'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen üzücü kazanın üzerinden 19 gün geçti. İsmail Güneş, geride gözü yaşlı bir eş ve 2 çocuk bıraktı. Zaman'a konuşan Yasemin Güneş, eşiyle en son, kaza sabahı helikoptere binmeden önce görüştüklerini söylüyor. Herkesin merak ettiği "Eşiniz helikopter düştükten sonra telefonla sizi aradı mı?" sorusunu gözyaşları arasında cevaplıyor: "Hayır aramadı. Yaralı haldeki durumunu anlatıp da bizi üzmek istememiştir." Kocasının mesleğine aşkla bağlı bir gazeteci olduğunu belirtirken, hep başarılı bir haber yaparak ödül almayı hayal ettiğini ifade ediyor. Ardından şunları aktarıyor: "İsmail, meslektaşlarına atlattığı haberleri eve geldiğinde bana anlatırdı. Kendisinin yapamadığı bazı haberlerde ise morali bozuk olurdu. 'Öyle bir haber yapacağım ki çok sayıda ödül alacağım.' demişti. Hayalindeki haber, helikopter kazası oldu."



Haber peşinde koşarken BBP lideri ve 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden İsmail Güneş'i artık tüm Türkiye tanıyor. Çektiği son görüntüler ona hayalini kurduğu ödülleri getiriyor. En son Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, kaza anındaki çabasından dolayı Güneş'in anısına 9 Nisan'da 'onur ödülü' verdi. 16 Nisan'da da Burç Anadolu İletişim Meslek Lisesi ödül takdim edecek. Bu arada Sivas Valiliği ve Gazeteciler Cemiyeti, Güneş'in ailesi için 3 Nisan'da yardım kampanyası başlattı. Açılan hesapta şu ana kadar 7.500 lira toplandı.

