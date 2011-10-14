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Yaşam

''hayali'' konsere 60 bin dolarlık sahte bilet CAKARTA (A.A)

14 Ekim 2011 14:09

-''hayali'' konsere 60 bin dolarlık sahte bilet  CAKARTA (A.A) - 14.10.2011 - Endonezya'da, ünlü heavy metal grubu Mötley Crüe'nun ''hiç gerçekleşmeyecek'' konseri için 60 bin dolarlık sahte bilet satıldı. Bir internet sitesinin haberine göre dolandırıcılar tarafından piyasaya sürülen ve her biri 40 dolar olan sahte konser biletlerini grubun bin 500'den fazla hayranı satın aldı. Sosyal medya sitelerinde dolaşan dedikodular üzerine harekete geçen grup üyelerinden Tommy Lee, twitter'dan paylaştığı mesajda, sahte konserin ''üçkağıtçı bir tanıtımcının işi olduğunu'' söyledi.     Grup, kendi internet sayfasında yayımladığı açıklamada da Endonezya'da planlanmış herhangi bir konseri olmadığını duyurdu. Endonezyalı yetkililer, sahte konserle ilgili soruşturma başlatıldığını, ancak şu anda hiçbir şüpheli bulunmadığını açıkladı. Ünlü heavy metal grubu Mötley Crüe, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1981 yılında kuruldu. 1980'li yıllarda rock müziğin en tanınmış isimlerinden biri olan ve dünya çapında milyonlarca albüm satan grup, bir dağılma döneminin ardından 2004 yılında tekrar bir araya gelmiş ve 2008 yılında ''Saints of Los Angeles'' adlı son albümünü çıkarmıştı.

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