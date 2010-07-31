Hayali ihracatı ortaya çıkaran müfettiş istifa etti

T24 - Güneydoğu'daki hayali ihracat soruşturmasını yürüten gümrük müfettişi Sercan Bahadır, görevinden istifa etti. Bahadır'ın, yakın çevresine 'baskılar nedeniyle' istifa ettiği öne sürüldü

Akşam gazetesinin haberine göre; Güneydoğu'da bazı şirketlerin '10 ayda 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık' demelerinden şüphelenilmesi sonucu ortaya çıkarılan milyarlarca dolarlık hayali ihracat soruşturmasında şok gelişme yaşandı. Hayali ihracatların İstanbul ayağını soruşturan Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişi Sercan Bahadır görevinden istifa etti.

Müfettiş Sercan Bahadır'ın yakın çevresine soruşturmayla ilgili üzerindeki baskı nedeniyle istifa ettiğini söylediği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Başmüfettiş Mehmet Eryılmaz ile gümrük müfettişi Fahri Uzun'un da istifa edebileceği öne sürüldü.

Kritik isimler

Müfettiş Bahadır'ın, Güneydoğu'da ve İstanbul'da ihracatları mercek altına alınan şirket yöneticilerinin bazı üst düzey gümrük görevlileri, bazı siyasilerle ilgili bağlantıları ortaya çıkardığı ancak soruşturma izni alamadığı da iddia edildi.

Milyarlarca dolarlık hayali ihracat olayında bir sürpriz gelişme de mercek altına alınan şirketlerle ilgili soruşturmaları inceleyen Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yaşandı. Savcılık, Gümrük Müsteşarlığı'na gönderdiği yazıda hayali ihracat soruşturmasına müsteşarlığın hiçbir biriminin dahil edilmemesini, soruşturmayı sadece müfettişlerle yürütmek istediğini belirtti.

Merkezi İstanbul, Silopi, Hakkari, Şırnak ve Yüksekova olan bazı şirketlerin 10 ayda 1 milyar dolarlık tekstil, şeker ve petrol ihracat yaptıklarını beyan etmeleri üzerine Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın talimatıyla görevlendirilen müfettişler, Habur, Esendere, Dilucu ve Türközü gümrük kapılarından yapılan ihracatları mercek altına aldı. İlk incelemede, şirketlerin beyan ettikleri yabancı şirketlerle, ticari faaliyette olmadıkları belirlendi.