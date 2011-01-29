-''HAYALET SÜRÜCÜ 2'' FİLMİNİN ÇEKİMLERİ YARIN BAŞLIYOR DENİZLİ (A.A) - 29.01.2011 - Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen ''Hayalet Sürücü 2'' filminin çekimlerine yarın devam edilecek. Bu arada verilen aradan yararlanılarak Antik Tiyatro ve Apollon Tapınağı geçici olarak turistlerin ziyaretine açılmıştı. Filmin çekildiği Antik Tiyatro'da ışıklandırmalar, çadır ve filmde kullanılacak araçlar bulunuyor. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla filme verilen aranın yarın sona ereceği, çekimlere kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Film çekimlerinin 2 Şubat akşamı bitirilmesi planlanıyor.