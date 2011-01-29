T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''HAYALET SÜRÜCÜ 2'' FİLMİNİN ÇEKİMLERİ YARIN BAŞLIYOR DENİZLİ (A.A)

29 Ocak 2011 16:34

-''HAYALET SÜRÜCÜ 2'' FİLMİNİN ÇEKİMLERİ YARIN BAŞLIYOR DENİZLİ (A.A) - 29.01.2011 - Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen ''Hayalet Sürücü 2'' filminin çekimlerine yarın devam edilecek. Bu arada verilen aradan yararlanılarak Antik Tiyatro ve Apollon Tapınağı geçici olarak turistlerin ziyaretine açılmıştı. Filmin çekildiği Antik Tiyatro'da ışıklandırmalar, çadır ve filmde kullanılacak araçlar bulunuyor.  Olumsuz hava koşulları dolayısıyla filme verilen aranın yarın sona ereceği, çekimlere kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.  Film çekimlerinin 2 Şubat akşamı bitirilmesi planlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24