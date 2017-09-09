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Hayalet gemi, körfezden gitti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- HACİZLİ olduğu için İzmir Körfezi'nde 1 yıldır bekletilen, çevreden geçen yolcu ve yük gemileri için tehlike oluşturan 'M/V Yılmaz Ayanoğlu' adlı gemi, icradan satıldı

09 Eylül 2017 12:58

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- HACİZLİ olduğu için İzmir Körfezi\'nde 1 yıldır bekletilen, çevreden geçen yolcu ve yük gemileri için tehlike oluşturan \'M/V Yılmaz Ayanoğlu\' adlı gemi, icradan satıldı. Satış sürecinin tamamlanmasından sonra gemiyi alan yeni firma, bakımını yaptırmak üzere Tuzla Tersanesi\'ne götürdü.
Ayanoğlu Denizcilik şirketinin sahibi olduğu \'M/V Yılmaz Ayanoğlu\' adlı kuru yük gemisine, alacaklı çok sayıda firmanın girişimleriyle haciz konuldu. Sefer yapma hakkı alınan gemi, 1 yıl kadar önce İzmir Körfezi\'ne demirletildi. İçinde personel bulunmayan gemide, yük ve yakıt da olmadığı belirtildi. Işıklandırma sistemi de çalışmayan gemi, limana gelen yük gemilerinin yanı sıra özellikle körfezde sefer yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin İZDENİZ firmasına ait yolcu vapurları için de büyük tehlike oluşturdu. İZDENİZ yönetiminin başvurusu üzerine Liman Başkanlığı çalışma başlatıp, geminin ışıklandırma sistemini devreye soktu. Ekipler zaman zaman da 2 bin 950 groston ağırlığında 94 metre uzunluğundaki gemiye çıkıp güvenlik kontrollerini yaptı.
SATIŞI YAPILDI
Zaman zaman, rüzgarın etkisiyle yan yatıyormuş gibi görünmesine rağmen yetkililerin batma tehlikesinin bulunmadığını açıkladıkları gemi için icra takip süreci, İzmir Liman Başkanlığı\'nın da girişimleriyle hızlandırıldı. İzmir 3\'üncü İcra Dairesi\'nin gerekli hazırlıklarını tamamlamasından sonra gemi, İstanbul merkezli bir denizcilik firmasınca satın alındı. Satış işlemlerinin tamamlanmasından sonra gemiyi alan firma, bakımını yaptırmak üzere Tuzla Tersanesi\'ne götürdü. İzmir Körfezi de, tehlike yaratan hayalet gemiden kurtulmuş oldu.
GOFER B GEMİSİ DE BÜYÜK TEHLİYE YARATMIŞTI
Benzer biçimde üzerinde haciz kararı bulunan \'Gofer B\' isimli gemi de Aliağa\'ya demirlenmişti. Ancak, şiddetli fırtınanın etkisiyle, Aliağa\'dan Çandarlı\'ya sürüklenmişti. Gofer B. gemisi daha sonra Çandarlı\'dan poyraz fırtınasının da etkisiyle 35 mil güneydeki Mordoğan\'a kadar sürüklenip, bir otelin önündeki limanda, teknelere çarpıp karaya oturmuştu. Haciz işlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasıyla satılan gemi, tekrar yüzdürülüp, Aliağa İlçesi\'ndeki bir tesiste sökülmüştü.

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