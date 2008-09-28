Hayalet gemi denize indirildi

Deniz Kuvvetleri için Milli Gemi Projesi kapsamında, tamamen milli imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk gemi olan "Heybeliada" korveti, dün Tuzla’daki Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen törenle denize indirildi.



"Stealth" (radara yakalanmama) özelliklerine sahip olan Heybeliada’nın indirme törenine Meclis Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.



Türk Deniz Kuvvetleri için "Milli Gemi Projesi" (MİLGEM) kapsamında milli imkanlarla üretilen ilk Türk korveti "TCG Heybeliada F-511" ile mayın avlama gemisi "Akçay M-270" dün Tuzla’daki İstanbul Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen törenle denize indirildi. Preveze Deniz Zaferi’nin 470’inci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü’nde yapılan törende gemiler, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un eşi Sevil Başbuğ tarafından denize indirildi. TCG İnebolu A-590 açık deniz römorkörü de komutanlığa teslim edildi.



Denizde söz sahibi



TBMM Başkanı Köksal Toptan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile kuvvet komutanlarının da katıldığı törende konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Son yılarda kıyısı olduğumuz denizlerdeki gelişmeler, Türkiye’nin milli menfaatlerinin korunmasında deniz gücünün önemini açık bir biçimde ortaya koydu. Ege’de, Karadeniz’de, Doğu Akdeniz’de ve Boğazlar’daki egemenlik haklarımız milli güvenlik politikamızın ana unsurlarını oluşturuyor" dedi. Erdoğan, "Denizlerimizde istediğimiz etkinlikte söz sahibi olabilmemiz için askeri gemi inşaatlarına ihtiyacımız var" diye konuştu. Erdoğan, dünyada söz sahibi olmanın yolunun denizcilikte söz sahibi olmaktan geçtiğini söyledi.



Enerji dağıtımı



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da, "Türkiye’nin hayati çıkarlarını barındıran çevre denizlerinin güvenliğini sağlayabilmesi, tehditlerle başa çıkabilmesi için güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması, bundan sonra da vazgeçilmez bir zorunluluktur" dedi. Türkiye’nin, bölgenin enerji dağıtım merkezi konumunda olduğuna dikkat çeken Orgeneral Başbuğ, "Jeopolitik gerçekler bu hassas coğrafyada yer alan Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapılanmasının da güçlü olmasını zorunlu kılmaktadır" dedi. Terörizm, yasadışı göç, korsanlık ve kaçakçılık gibi suçların denizlerde de gerçekleşmeye başlamasıyla denizlerin kontrolü ve olaylara kısa zamanda müdahale edilme zorunluluklarının, Türkiye’nin deniz güvenliğini her zaman olduğundan daha önemli hale getirdiğini belirten Başbuğ, şunları söyledi:



"Türkiye’nin hayati çıkarlarını barındıran, çevre denizlerin güvenliğini sağlayabilmesi, tehditlerle başa çıkabilmesi için güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması, bundan sonra da vazgeçilmez bir zorunluluktur."



Orgeneral Başbuğ, konuşmasını denizcilere onların diliyle başarı rotasından sapmadan ilerlemeleri için seslendiğini belirterek "Viya Boyle" (Bu rotada devam et) diye tamamladı.



İsim annesi



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un eşi Sevil Başbuğ, "isim annesi" olduğu ilk Türk korveti TCG Heybeliada F-511 ile mayın avlama gemisi Akçay M-270’i denize indirdi. Sevil Başbuğ TCG Heybeliada F-511 denize indirilirken hazırlanan düzeneğin ipini keserek geminin üstünde bulunan şampanya şişesini kırdı. TBMM Başkanı Köksal Toptan ise MİLGEM projesinin ikinci gemisi "Büyükada"nın ilk kaynağını yaptı.

