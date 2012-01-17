-Hayal: ''Yasin Hayal, Öcalan değil'' TRABZON (A.A) - 17.01.2012 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran Yasin Hayal'in babası Bahattin Hayal, oğlunun terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile aynı cezaya çarptırıldığını savunarak, ''Sarkozy savcı, Sarkisyan hakim olsaydı bu kadar ceza vermezdi'' dedi. Bahattin Hayal, Trabzon'un Pelitli beldesindeki evinin önünde, Yasin Hayal'e mahkemece verilen cezaya ilişkin gazetecilerin soruları üzerine oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacağını beklemediğini belirterek, ''Çok üzgünüm, beklemiyordum. Adalet buymuş demek ki ama biz bu adalete inanmıyoruz'' diye konuştu. Dink cinayetinin bir numaralı sanığının Erhan Tuncel olduğunu defalarca söylediklerini belirten baba Hayal, şöyle devam etti: ''Biz bunu defalarca söyledik. Erhan Tuncel bunun bir numaralı sanığıdır dedik. Bunun üzerine gitmediler. Onu ödüllendirdiler. Asker var dedik, polis var dedik içinde. Samsun'da çekilen resimler var, niye çekilmiş bunları söyledik. Ama olmadı. Aynı yerleşik düzen, bütün siyasi cinayetlerde olan şeyler, burada da aynı olmuştur. Siyasi cinayetlerde tetikçiler yakalanmıştır, içeri atılmıştır, gasbedilmişlerdir, doğrusu gerisi kalmıştır. Burada da aynı, beklenen şey.'' Bahattin Hayal, mahkemenin verdiği kararı da temyiz edeceklerini belirterek, ''Bundan sonra Yargıtaya gideceğiz. Örgüt olmadığını söylediler. Örgüt olmadığı içinde Yargıtay aşamasında Yasin'in 5 senelik tutukluluk süresini dolduracağı için ayın 24'ünde çıkması gerekir. Yargılama devam ediyor, ayın 24'ünde adalet varsa Yasin dışarı çıkacak. Ondan sonra Yargıtayın vereceği karara göre tekrar içeri alınır mı bilemiyorum'' ifadelerini kullandı. Yasin Hayal'in ''tetik çekmeyen bir tetikçi'' olduğunu söyleyen Bahattin Hayal, şunları kaydetti: ''Benim düşünceme göre Yasin Hayal bir Ogün Samast'tı. Ben bunu defalarca söyledim. Tetikçiydi, kullanılmıştı, piyondu. Tetik çekmeyen tetikçiydi. Yasin Hayal, Trabzon'da olup da İstanbul'da adam öldürülüyorsa bunun ağırlaştırılmış müebbet ile ne alakası var. Yasin Hayal, Öcalan değildir, aynı cezaya çarptırılmıştır. Öcalan kaç kişi öldürmüştür. Sarkozy savcı, Sarkisyan hakim olsaydı bu kadar ceza vermezdi. Başka hiçbir şey demeyeceğim'' Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılanan Yasin Hayal, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, ''Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Erhan Tuncel ise Mc Donald's'ın bombalanması eylemi nedeniyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.