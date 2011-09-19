-Hayal ve Tuncel'e müebbet istemi İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, davanın tutuklu sanıkları Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta, davanın tutuklu sanıkları Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın TCK'nın 309. maddesi uyarınca ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. -Dink ailesi duruşma salonundan ayrıldı Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta'nın esas hakkındaki görüşünü açıklak istemesi üzerine söz alan müdahil avukatları, delillerin henüz toplanmamış olduğunu, önemli tanıkların dinlenilmediğini, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından cevap gelmediğini, Osman Hayal'in fotoğraflarıyla ilgili bilirkişi incelemesinin yapılmadığını belirterek, son derece önemli, yargılamanın gidişatını belirleyecek delillerin toplanıp değerlendirilmesinin ve bu yönde görüş belirtmelerinin ardından mütalaa verilmesi gerektiğini söylediler. Savcı Usta'nın yazılı haldeki mütalaasının okunması amacıyla mahkemeye sunduğu sırada, müdahil avukatları, ''Biz salondan ayrılıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir adalet yok'' dediler. Bunun ardından müdahil avukatları, müdahiller Hrant Dink'in eşi Rahil Dink, kardeşi Orhan Dink ile duruşmayı izleyen bazı kişiler salondan ayrıldı.