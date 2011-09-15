-''Hayal ve Hakikat'' sergisi yarın açılacak İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Kadın sanatçıların 1900'lü yılların başından bugüne uzanan üretim sürecini yansıtan ''Hayal ve Hakikat - Türkiye'den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar'' sergisi, İstanbul Modern'de yarın sanatseverlerle buluşacak. Serginin bu akşam gerçekleştirilecek resmi açılışı öncesi düzenlenen basın toplantısında bilgi veren İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin kadın sanatçıların 1900'lü yılların başından bugüne uzanan üretim sürecini yansıttığını ve resimden videoya çeşitli disiplinlerden çalışmalara yer verildiğini söyledi. Oya Eczacıbaşı, küratörlerin seçimiyle oluşturulan seçkinin, kadının sanattaki görünürlüğünü ve sanat tarihindeki konumlarını anımsattığını dile getirerek, ''Bugün unutulmaya yüz tutmuş, yaşadıkları dönemde ise idealleri için mücadele etmiş öncü kadın sanatçılardan başlayan sergi, günümüzde çağdaş sanata yön veren, küresel sanat dünyasıyla bütünleşen, dünya müzelerinde, önemli koleksiyonlarda yer alan etkin ve yenilikçi kadın sanatçılara uzanan bir başarı öyküsünü sunuyor'' dedi. Eczacıbaşı, serginin Türkiye'nin sanat ortamında kadın kimliğini ele alarak, toplumsal, sosyolojik ve kültürel değişimi, kadın sanatçıların üretimlerinin çeşitliliği, özgünlüğü ve zenginliğiyle yansıttığını dile getirdi. Sergide, kadınların toplumsal konumu, erkek egemen yapı, şiddet, kimlik, kuşak çatışması, toplum baskısı, kent, göç, çevreye duyarsızlık ve yitirilen değerler gibi konulara da değinildiğini kaydeden Eczacıbaşı, sergiye paralel olarak düzenlenecek etkinliklerin de çeşitli sanat alanlarındaki kadın sanatçıların üretimlerinin değerlendirilmesi ve sorunlarının gündeme getirilmesi açısından bulunmaz bir platform oluşturacağını vurguladı. İstanbul bienallerinin, Türkiye'de kadınların sanatsal üretiminin uluslararası düzeyde görünür olmasında rol oynadığına dikkati çeken Oya Eczacıbaşı, ''Müzemiz bu yıl 12. İstanbul Bienali ile eş zamanlı açtığı Hayal ve Hakikat sergisiyle, 74 kadın sanatçının yüz yılı aşkındır süren üretimlerini seçki niteliğinde sunuyor'' dedi. Sergi sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Erdal Karamercan, 20. yüzyıl başlarından bugüne kadar farklı disiplinlerde çalışmalarını sürdüren 74 değerli kadın sanatçının yapıtlarının ilk kez bir araya getirilmesine katkı sağlamış olmaktan gurur duyduklarını söyledi.