Hayal takipteyken cinayeti nasıl organize etti?

Emniyet’in Dink davasına gönderdiği bilgi notunun ardından; “Yasin Hayal’in takipteyken cinayeti organize etmesi” ve “Erhan Tuncel’in istihbarat elamanı yapıldığı tarih ile Hayal’i yakalattığı tarihin bir birini tutmaması” soru işaretlerine neden oldu.



NTV’de yayınlanan habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nın Hrant Dink davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği üç sayfalık bilgi not, kafaların karışmasına neden oldu.



Bilgi notunda, 4 Ekim 2004’de Trabzon’da Mcdonalds’a bomba atılmasının ardından 17 Kasım’da Erhan Tuncel’in istihbarat elemanı yapıldığı belirtiliyor. Ancak Yasin Hayal, ek ifadesinde; olaydan sonra kendisini Erhan Tuncel’in İstanbul’a gönderdiği, 6 gün sonra da Tuncel’in yer bildirmesiyle yakalandığını söylüyor.



Buna göre, Erhan Tuncel istihbarat elamanı yapıldığı tarihten önce de polise çalışıyor.



Gönderilen bilgi notunda ayrıca, Tuncel’in Çeçenistan gibi cihat bölgelerine savaşmak için giden radikal dini grupların faliyetlerinin izlenmesi amacıyla istihbarat elemanı yapıldığı yer alıyor. Ancak Tuncel hiçbir ifadesinde bu durumdan bahsetmiyor.



Müdahil avukatlar ise Mcdonald’s saldırısı için Hayal’i azmettiren Tuncel’in suç işlediği için istihbarat elemanı yapılmasının kanunsuz olduğunu, bu bilginin de bunu gizlemek amacıyla gönderildiğini düşünüyor.



Takip altındayken cinayeti nasıl organize etti?



Notta belki de en dikkat çekici bölüm, Yasin Hayal’in teknik takibe alınmasıyla ilgili. Buna göre; Erhan Tuncel, Hayal’in Dink’e yönelik eylem yapacağını ilk olarak 17 Şubat 2006’da, yani cinayetten 11 ay önce bildiriyor.



Trabzon emniyeti, bunun üzerine dinleme ve teknik takip için izin alıyor.



Yani 19 Ocak 2007’de Hrant Dink öldürüldüğünde Yasin Hayal teknik takip altında görülüyor.



Telefonları dinlenen Hayal’in bu sürede cinayeti nasıl organize ettiği, bundan emniyetin nasıl haberdar olmadığı bilinmiyor.



