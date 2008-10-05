Hayâl kırıklığı

Show TV’de ekrana gelen Acun Ilıcalı’nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışma programında yarışmacı Mevlüt Acaroğlu’nun annesi Naciye Hanım, engelli Melike için yarıştı.



İlk turlarda 4 adet 500 bin YTL’lik kutuları açtıran Naciye Hanım, Hamdi Bey’den 18 bin, 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 36 bin YTL’lik teklifler aldı. Bu teklifleri kabul etmeyerek şansını deneyen Naciye Hanım, son dörde 1 YTL, 10 bin YTL, 200 bin YTL ve 250 bin YTL’lik kutularla girdi. Hamdi Bey, bu tablo karşısında 41 bin YTL’lik teklif yaptı. Naciye Hanım, bu teklif konusunda kararsız kalırken, Hamdi Bey teklifini 50 bin YTL’ye çıkarttı. Naciye Hanım, adına yarıştığı Melike’nin ve tüm yarışmacıların da telkinleriyle bu teklifi kabul etmedi.



Naciye Hanım ilk seçiminde 200 bin YTL, ardından da 250 bin YTL’lik kutuları açtırdı ve son ikiye 1 YTL ve 10 bin YTL’lik kutularla girdi.



Naciye Hanım, bu tablo nedeniyle Melike’den özür dilerken, genç Melike de ’Bu kadar mı şanssız olurum’ diyerek duygularını ifade etti. Stüdyodaki tüm yarışmacı adayları ise gözyaşlarına boğuldu.



Hamdi Bey, 5 bin YTL’lik teklif yaparken, Melike’nin annesi kızını teselli etmeye çalıştı.



Hamdi Bey’in teklifini kabul eden Naciye Hanım, Melike için 5 bin YTL kazandı.



Bir önceki turda 50 bin YTL gibi iyi bir para ödülünü kaçıran Melike, tam 45 bin YTL’den oldu.



Acun Ilıcalı, "Kabus gibi bir gece oldu. Naciye teyze çok üzüldü" diye konuşurken, Naciye Hanım da "Kendime olsa bu kadar üzülmezdim" diyerek Melike’den bir kaç kez özür diledi.





