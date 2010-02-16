Hayal Kahvesi'nde Cem Adrian rüzgârı

T24 - Tek kişilik dev koro Cem Adrian İstanbul'da… Cem Adrian, 18 Şubat 2010, Perşembe günü, Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluşuyor. Profesyonel müzik yaşamında dört albüme imza atan sanatçı, söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu parçalarını yeniden seslendirmeye hazırlanıyor.



2005 yılında "Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım" isimli ilk albümü, sanatçının 1997 ve 2003 yılları arasında Edirne'de kaydettiği ilk amatör çalışmasıdır. "Demo” albüm niteliğindeki Adrian’ın bu çalışması, aynı zamanda 2004 Ekim ayında Fazıl Say'la verdiği ilk konser kayıtlarının da bir derlemesidir. Sanatçının yapımcılığını üstlendiği ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" ise, 2006 Aralık ayında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



Sadece piyano kullanılarak hazırlanan “Essentials/Seçkiler” albümü de 2008 yılı Haziran ayında piyasaya çıktı. Hayko Cepkin ve Pamela’nın düetleriyle Adrian’a eşlik ettıği dördüncü profesyonel çalışması "Emir" albümü de, 2008 yılı Aralık ayı sonunda müzik marketlerde yerini aldı.



Farklı ses tonlarını bir arada kullanarak yarattığı alternatif müzik tarzıyla Cem Adrian, adeta kendi kendiyle düet yapıyor. Tiz ve pes tonlarını ani çıkışlarla kullanarak ve sesini farklı kalıplara sokarak parçalarını yorumlayan sanatçı konser hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.



Alternatif müziği Cem Adrian'ın farklı tadıyla duyumsamak ve tek kişilik dev bir koronun şaşkınlığını yaşamak istiyorsanız bu konseri kaçırmayın.



Fiyat : 30 TL

Yer : Beyoğlu Hayal Kahvesi Büyük Parmak Kapı Sok.

Afrika Han, No:19 İstanbul

Mail: info@hayalkahvesibeyoglu.com Tel: 0212 244 25 58

Fax: 0212 292 78 37

Gözde Kutlu / MİHA