Hayal Kahvesi Beyoğlu kapanıyor mu?

1992 yılından beri İstanbul gece hayatına yön veren mekanlardan biri olan Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin kapanacağı iddia edildi. Milliyet yazarı Sina Koloğlu, "Mekan sahibi 'Çıkın' demiş. Şimdiki yerine mayıs ayında veda edecek" dedi.

Hayal Kahvesi Veda Konserleri'nin başladığını hatırlatan Koloğlu, şunları söyledi:

"Hayal Kahvesi Beyoğlu 25 yıllık bir hikayedir. ‘Hayal Kahvesi’ markası Türkiye’nin birçok şehrinde vardır. Fakat ‘Beyoğlu Hayal’ kendi başına bir markadır. ‘Hayal Kahvesi Veda Konserleri’ yapılıyor. Kapanıyor mu Hayal? Malum Beyoğlu ‘kabuk’ değiştiriyor (!) Mekan sahibi 'Çıkın' demiş. Şimdiki yerine mayıs ayında veda edecek. Beyoğlu civarında yeni bir yer arıyorlarmış. Aman kapanmasın, Beyoğlu’nda direnmek lazım"