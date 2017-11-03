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Bilim / Teknoloji

Hawking: Teknoloji insanları ortadan kaldıracak

"Küresel nüfus alarm vererek artıyor ve dünyamız çok küçük"

03 Kasım 2017 14:18

Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, teknolojinin bir noktada insanlardan daha üstün bir noktaya geleceğini ve insanları ortadan kaldıracağını söyledi.

Bilim-teknoloji dergisi Wired'a konuşan Hawking, "Robot ve bilgisayarların çok gelişmesi bir noktadan sonra insanlığı tehdit eden bir noktaya gelecek. Eğer insanlar bilgisayar virüsü tasarlarsa yapay zekâ bunu geliştirerek ortadan kaldırabilir" dedi.

"Zarar verme raddesine geldi"

İnsanlığın acilen koloni yapabileceği bir gezegen bulması gerektiğini söyleyen Hawking, şöyle devam etti:

"Makineler bir süre sonra insanlardan daha aktif olacak ve Dünya'yı yönetebilecek bir konuma gelecek. İnsanlık acilen koloni yapabileceği bir gezegen bulmalı ve buralara yerleşmeli. Çünkü artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Küresel nüfus alarm vererek artıyor ve dünyamız çok küçük. Artık kendimize zarar verme raddesine geldi."

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