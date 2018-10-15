Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Fizikçi Stephen Hawking'in, ölmeden önce yazdığı makalelerinden birinde insanlık için yeni bir tehlikeyi anlattığı görüldü. Hawking'e göre, zenginlerin çocuklarının DNA'ları üzerinde yapacakları değişikliklerle oluşacak insanüstü ırk, insanlığın sonunu getirebilir.

The Sunday Times gazetesi, hayatta olduğu sürece gelecekle ilgili yaptığı uyarı ve tahminleriyle adından söz ettiren fizikçi Stephen Hawking'in, 16 Ekim'de ‘Brief Answers to the Big Questions' (Büyük sorulara kısa cevaplar) isimli kitabında yer alacak makalelerinden bir bölüm yayınladı.

Makaleye göre, mart ayında hayatını kaybeden Hawking genetik mühendisliğinde atılacak yeni adımların, içinde bulunduğumuz yüzyıl içinde insanüstü kişilerin oluşmasına neden olacağı tahmininde bulundu. Bu sayede oluşacak insanüstü kişiler, insanlığın geri kalanını yok edebilecek. Devletler bunu engelleyecek kanunlar çıkarsa dahi, zengin ve açgözlü kişiler hırslarına karşı koyamayacak ve bu durum kaçınılmaz olacak.

Hawking "Bu yüzyılda insanların zeka ve saldırganlık gibi içgüdüleri değiştirmenin yolunu keşfedeceğinden eminim. Muhtemelen insanlar üzerinde genetik mühendisliği uygulamaların yapılması karşıtı yasalar kabul edilecek. Ancak bazı insanlar hafıza, hastalıklara karşı dayanıklılık ve ömür süresi gibi insani özellikleri geliştirme hırsına karşı koyamayacak" ifadelerini kullandı.

Bilim insanı ayrıca "Bu tür insanlar ortaya çıktığında, geliştirilmemiş insanlarla ilgili önemli siyasi sorunlar olacak. Sıradan insanların soyu tükenecek ya da önemsiz hale gelecekler. Onlar yerine kendi kendilerini tasarlayan bir ırk olacak. İnsan ırkı kendilerini yeniden tasarlayabilirse, muhtemelen yayılacaklar ve diğer gezegenlerle yıldızlarda kolonileşecekler" uyarısında bulundu.

Diğer yandan Hawking'in tahminleri 6 yıl önce icat edilen Crispr-Cas9 teknolojisine dayanıyor. Bu teknoloji ile DNA üzerinde değişiklikler yapılabiliyor. Bilim insanları bu sayede kötü genleri çıkarıp yeni genler ekleyebiliyor. Günümüzde bu teknoloji kanser gibi kalıtsal hastalıklar taşıyan çocukları tedavi etmede kullanılıyor.

Hawking daha önce de yapay zekanın insanlardan daha üstün bir noktaya gelebileceği ve insanlığı ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunmuştu.