-Hawking, konuşma sistemini geliştirecek uzman arıyor LONDRA (A.A) - 29.12.2011 - Karadelikler ve kuramsal fizik alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz bilim adamı Stephen Hawking, konuşmasını sağlayan cihazın geliştirilmesini istiyor. 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) adlı sinir hastalığına yakalanan Hawking, konuşmasının daha anlaşılır olması için kullandığı aygıtı geliştirecek uzman arıyor. Hawking'in internette yayımladığı ilana göre, işe alınacak kişi bilgisayar uzmanı olacak ve seyahat engeli olmayacak. Maaş olarak da yıllık 25 bin sterlin (yaklaşık 74.000 TL) öngörülüyor. Hawking, ilanda, "kürek mahkumu gibi yaşadığı" tekerlekli sandalyenin ve arkasındaki bataryalarla karmaşık kabloları göstererek, "Bu halde ömrünüzü sürdürmek ister misiniz?" ifadesini kullanıyor.