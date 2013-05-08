Hawking, İsrail'i boykot kararı aldı

İsrail'in Filistin politikasını protesto eden ünlü fizikçi Stephen Hawking, İsrail Cumhurbaşkanlık Konferansı "Gelecekle Yüzleşmek" toplantısını boykot etme kararı aldı. Hawking'in bu kararı almasında Filistinli dostlarının etkili olduğu belirtiliyor.



Dünyaca ünlü fizikçi ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde matematik profesörlüğü yapan Stephen Hawking, İsrail'in Filistin politikasını protesto etmek amacıyla bu ülkede düzenlenen uluslararası bir konferansa katılmama kararı aldı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in ev sahipliğinde düzenlenen "Gelecekle Yüzleşmek" konferansına davet edilen Hawking, önemli sağlık sorunları yaşamasına rağmen Kudüs'e gideceğini açıklamıştı. İsrail, önümüzdeki Haziran ayında düzenleyeceği uluslararası konferansa ünlü fizikçi Stephen Hawking'in de katılacağını duyurmuştu.

Peres'e mektup

Hawking geçtiğimiz hafta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yazdığı bir mektupta, kararını değiştirdiğini, "Gelecekle Yüzleşmek" konferansına katılamayacağını belirtti. Stephen Hawking, kamuoyuna yönelik bir açıklama ise yapmadı.

Filistin Üniversiteleri İngiltere Komitesi, ünlü bilimadamı Stephen Hawking'in onayıyla kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hawking'in İsrail'i boykot kararını özgür iradesiyle aldığı, kendi akademik çevresiyle yaptığı görüşmeler sonucu böyle bir karara ulaştığı" belirtildi.

Stephen Hawking'in boykot kararı, İsrail akademik kuruluşlarına karşı alınan önemli bir zafer olarak nitelendiriliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında İrlanda Öğretmenler Sendikası, İsrail'e karşı akademik boykot çağrısı yapmıştı.

Suçlamalarla karşı karşıya

Hawking'in İsrail'deki konferansa katılacağının İsrail tarafından ilan edilmesi sonrasında, özellikle sosyal medyada ünlü fizikçiye karşı bir kampanya başlatılmıştı. Ayrıca Hawking'e gönderilen mektup ve elektronik postalarda, İsrail'e gitmemesi için baskı yapılmıştı.

İsrail'i boykot kararı sonrası Hawking şimdi de anti-semitizm suçlamasıyla karşı karşıya.

İsrail bu yıl 5. düzenlediği "Gelecekle Yüzleşmek" konferansına, Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in 90'ıncı doğumgünü olması nedeniyle büyük önem veriyor.

Blair katılmıştı

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in ev sahipliğinde düzenlenen "Gelecekle Yüzleşmek" konferansına geçtiğimiz yıl İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissenger da katılmıştı.