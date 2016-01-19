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Yaşam
Deutsche Welle

Stephen Hawking: İnsanlık yok olacak

Hawking, insanlığı etkileyecek tehlikeler arasında nükleer savaşlar, küresel ısınma ve genetik teknoloji ile oluşturulabilecek tehlikeli virüsleri gösterdi

19 Ocak 2016 16:54

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 'kendi kendini yok etme' tehlikesine karşı insanlığı uyardı. 

Astrofizikçi Stephen Hawking, BBC'de katıldığı bir programda insanlığı yok oluşa sürükleyebilecek bazı risklere karşı uyarıda bulundu. Hawking, nükleer savaşlar, küresel ısınma ve genetik teknoloji ile oluşturulabilecek tehlikeli virüsleri bu riskler arasında sıraladı.

Dünyanın bir felaketle karşı karşıya kalması ihtimalinin gelecek bir yıl düşünüldüğünde oldukça küçük olduğunu belirten Hawking, gelecek bin veya 10 bin yıl için bu ihtimalin
oldukça 'neredeyse kesin' denebilecek kadar güçlü olduğunu belirtti. Hawking, "O vakte kadar uzayda diğer yıldızlara gitmiş olmalıyız ki dünyadaki bir felaket insanlığın
sonunu getirmesin" dedi.

Hawking, gelecek yüz yıl içinde olası tehlikenin büyük gözükmemesine karşın insanlığın yine de 'çok temkinli' hareket etmesi gerektiğini belirtti. Hawking daha önce de yapay zekaya karşı uyarıda bulunmuş ve yapay zekanın insanlığın sonunu
getirebileceğini belirtmişti. Hawking'in katıldığı program BBC'de 26 Ocak'ta yayınlanacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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